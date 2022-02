Nunzia De Girolamo rimprovera Matano: “Non sono d’accordo con te”. La questione è seria

Durante la puntata odierna de “La vita in diretta”, Nunzia De Girolamo e Alberto Matano si sono scontrati in merito ad una questione particolarmente delicata: i dettagli

Ha fatto scalpore l’episodio avvenuto presso il liceo Augusto Righi di Roma. Un’insegnante, durante il cambio dell’ora, si è scagliata contro un’alunna che, assieme a dei compagni, stava realizzando dei video da pubblicare su TikTok. La donna, nello specifico, ha avuto da ridire rispetto al dress code dell’allieva, che ha poi apostrofato con la seguente frase: “Sei sulla Salaria?“.

Le sue parole, ovviamente, hanno avuto una risonanza mediatica a dir poco clamorosa. Quest’oggi, durante la puntata de “La vita in diretta”, Alberto Matano ha dedicato ampio spazio alla questione, chiedendo alle proprie opinioniste di intervenire.

I pareri emersi nello studio del talk show si sono rivelati discordanti. Persino Nunzia De Girolamo, che è solita sposare le tesi del conduttore, non si è mostrata d’accordo con il padrone di casa. Scopriamo insieme i dettagli di quello che si sono detti.

Nunzia De Girolamo rimprovera Alberto Matano: “Non sono d’accordo con te”. La questione è seria

L’episodio avvenuto presso il liceo Augusto Righi di Roma ha creato non poco scalpore all’interno dei salotti televisivi. Durante il secondo blocco de “La vita in diretta”, il conduttore Alberto Matano ha sottoposto la questione alle sue opinioniste. Anna Falchi, chiamata in causa, non si è mostrata generosa nei confronti dell’allieva protagonista del siparietto.

“Secondo me a scuola servirebbe un certo tipo di abbigliamento, non ci si può andare in pantaloncini o a pancia scoperta“: questa la severa stoccata della conduttrice, che non ha incontrato il favore di Alberto Matano. Il padrone di casa, infatti, ritiene che i giovani debbano sentirsi liberi di vestirsi come meglio credono, senza il timore di essere giudicati per il loro aspetto esteriore.

“Il rimprovero della professoressa utilizzando quei termini lo trovo ingiusto“: questa la lapidaria sentenza del giornalista. Nunzia De Girolamo, conduttrice ed ex politica, questa volta non si è trovata d’accordo con Alberto Matano. L’ospite, con toni alquanto accesi, ha infatti replicato di essere a favore del dress code.

“Non sono d’accordo con quello che dici” – ha esordito la De Girolamo, contraddicendo le parole del conduttore – “Credo che l’abito debba essere adeguato al contesto“. Nonostante questa divergenza di opinioni, l’ex politica ha dato manforte al giornalista nel ribadire la scorrettezza del comportamento della professoressa: “proprio in virtù del suo ruolo dovrebbe saper utilizzare le parole giuste“.

Un caso che ha creato parecchie polemiche e su cui gli opinionisti hanno discusso animatamente. Pur nelle loro divergenze, Matano e la De Girolamo hanno espresso le rispettive opinioni nel rispetto l’uno dell’altra.