“Un Posto al Sole” dice addio alla sua dark lady: saluto commosso ad un personaggio amatissimo, fan increduli

Ennesimo turnover all’interno della soap di Rai 3 che stavolta vedrà allontanarsi definitivamente una figura di enorme successo.

I fan della soap nata nel 1996 sono abituati da anni a vedere un grande rimescolamento dei personaggi coinvolti nella serie tv ambientata a Palazzo Palladini a Napoli.

Questa situazione di turnover è dovuta al fatto che col passare del tempo le vite e le esigenze degli stessi attori possono prendere strade diverse da quelle della trama della saga. Quindi, anche per dare sempre nuovi spunti e punti di vista agli spettatori, si tende a sostituirli facendoli uscire di scena con escamotage tra i più disparati.

È lo stesso che sta per accadere con una delle attrici più amate di sempre e forse tra le più longeve all’interno della saga condominiale attorno a cui ruota tutta la trama di “Un Posto al Sole”. Vediamo di chi si tratta.

“UPAS” saluta Marina Giordano. Cosa sta succedendo?

Avete letto bene, l’addio a Marina Giordano, alia Nina Soldano è stato annunciato. Le voci del suo presunto allontanamento circolano ormai già da mesi ma ora tutto sembra confermato.

Lei è la dark lady della soap, con il suo caschetto nero accentuato e lo sguardo impenetrabile di chi maschera la propria fragilità in tutti i modi per non essere preda delle emozioni.

Legata nella finzione a Fabrizio Rosato, negli ultimi anni tutti i telespettatori avevano notato un netto distacco tra di loro, spaccatura legata ai molti anni di convivenza e a tensioni sul lavoro. Proprio qui si era insidiato allora Roberto Ferri, da sempre innamorato di lei, che proprio da questa crisi matrimoniale sperava di poter far breccia nel cuore della sua amata.

Con il pretesto di andare via da Napoli per cercare di rinsaldare il rapporto con il marito, Nina saluta la serie tv che l’ha resa nota al grande pubblico e le ha regalato anni di successi personali senza precedenti. I fan però sui social sono in rivolta, separarsi da lei sarà più doloroso del previsto.