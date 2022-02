“L’Eredità”, Flavio Insinna e l’asso nella manica. Grazie a lei cambia tutto

“L’Eredità”, non solo Flavio Insinna. In studio una bella novità che piace molto al pubblico. Il cambiamento c’è e si vede

Flavio Insinna si destreggia bene tra tanti impegni televisivi e continua ad essere uno dei volti più apprezzati della Rai. Ogni sera, nel prime-time, della prima rete di Stato, continua a riscuotere successo con “L’Eredità” e al venerdì sera, ora, lo vediamo nelle vesti di investigatore-giurato ne “Il cantante mascherato”.

A breve, poi, lo ritroveremo in Don Matteo in prima serata sempre su Rai 1. Insomma di lui il pubblico non si stanca mai e risponde sempre molto bene alle sue proposte. E proprio lui nel game show che conduce ha tirato fuori un vero asso nella manica. Con una presenza speciale e mirata ha fatto crescere ancora di più gli ascolti. Si tratta di un dolce ritorno ed il pubblico ne è felice.

“L’Eredità”, la novità con Flavio Insinna che fa sorridere

“L’Eredità” accoglie una new entry, si fa per dire, nella sua famiglia. Potremmo parlare più che altro di un gioioso e proficuo ritorno. Si tratta di Roberta Morise che è tornata a casa dopo più di 10 anni facendo registrare un grande successo di ascolto, più di quanto abbia fatto fino ad ora Flavio Insinna da solo.

La showgirl calabrese aveva fatto parte del cast del quiz di Rai 1 per tre anni durante la conduzione di Carlo Conti. Proprio con il celebre conduttore la bella Roberta aveva una storia poi finita nel 2011. Da allora nessuno più l’ha dimenticata e lei si è fatta strada in tanti appuntamenti televisivi di rilievo. Da settembre, tra le altre cose, è anche opinionista de “La vita in diretta” di Alberto Matano.

Del suo ritorno a “L’Eredità” ha detto di essere molto felice pert la sua presenza al fianco di un professionista come Insinna precisando che si tratta di una trasmissione alla quale lei è molto legata: “ha rappresentato il mio vero debutto televisivo. Ho tanti ricordi di quegli anni meravigliosi e tornare in quella modalità mi fa respirare un’area nostalgica”.