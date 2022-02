Ludovica Pagani, l’abito si apre tutto: “Più bella di un gol di Vlahovic” – FOTO

Ludovica Pagani in un look dalla sensualità travolgente, la influencer e presentatrice televisiva sfoggia una bellezza clamorosa

Fino a qualche tempo fa si poteva considerarla una delle bellezze e influencer emergenti sul web, adesso non più. Ludovica Pagani è una realtà affermata e su Instagram e non solo spopola sempre di più.

Dopo gli inizi come youtuber, la splendida bergamasca classe 1995 è stata protagonista di una ascesa semplicemente sensazionale. Ora, è uno dei volti più apprezzati sul web, con oltre tre milioni di followers su Instagram.

Grande appassionata di calcio, con al suo attivo anche presenze in trasmissioni televisive e radiofoniche di settore, Ludovica è il volto principe della E-Serie A. Sentiremo ancora parlare molto di lei, anche grazie al suo fascino invidiabile.

Una bellezza che lascia sempre senza fiato gli ammiratori, che a ogni suo nuovo post sul suo aggiornatissimo profilo social prendono d’assalto la sua home con like e complimenti di ogni sorta.

Ludovica Pagani, in bianco risplende: dettagli che lasciano a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Anche questa volta, Ludovica non si smentisce e si mette in mostra con un abito elegantissimo, che esalta la sua sensualità da capogiro. Un lungo vestito bianco, con una scollatura notevole e uno spacco che lascia intravedere gambe da sogno.

Dettagli a cui è davvero difficile rimanere indifferenti e infatti, come sempre, l’approvazione dei tantissimi fan non tarda a manifestarsi. Ludovica ha sempre detto di ispirarsi a Diletta Leotta e di non avvertire alcuna ‘rivalità’ con lei, ma in fatto di bellezza può contendere ormai quasi ad armi pari.

“Sei bella come un gol di Vlahovic“, uno tra i tanti commenti che raccontano molto bene l’ascendente che Ludovica ha ormai sui suoi fan. I suoi scatti regalano sempre sensazioni indimenticabili, un trionfo di classe e sensualità da urlo.