Federica Pacela, passione azzurra in costume: “Ma di che pianeta sei?” – FOTO

Sempre più irresistibile, Federica Pacela regala squarci di estate perenne: fisico micidiale in costume, curve che esaltano i fan

Una bellezza esplosiva, capace di farsi largo pian piano ma in maniera inesorabile nel cuore dei fan. Federica Pacela è ormai una delle influencer italiane più affascinanti e più in voga sul web.

Classe 1986, Federica è una modella di successo, che in carriera ha posato e continua a farlo per brand prestigiosi. La sua fama si è accresciuta notevolmente negli ultimi anni, qualcuno probabilmente la ricorderà in tv nell’edizione italiana di ‘Ex on The Beach’. Anche grazie a ciò, è diventata una delle bellezze più cliccate su Instagram, dove ormai conta oltre un milione di followers.

La consacrazione assoluta grazie ai suoi scatti micidiali dalle Isole Canarie, dove vive da qualche anno con il suo fidanzato, Alessio Lo Passo, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Nel 2021, inoltre, Federica ha posato per un calendario senza veli andato a ruba su internet e ha inciso una hit estiva, ‘Vai col Tanga’.

Federica insomma sa come regalare spettacolo e lasciare a bocca aperta i suoi fan. Cosa che le riesce benissimo e che scatto dopo scatto accresce sempre più il suo seguito di ammiratori.

Federica Pacela, fisico incontenibile: la temperatura sale, curve che lasciano il segno

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Wow”: Monica Bellucci osa, minigonna inguinale e posa da infarto. La visione alza la temperatura, fan in tilt – FOTO

Nel paradiso dell’arcipelago spagnolo in mezzo all’Atlantico, può sfoggiare pose provocanti in costume praticamente per tutto l’anno. La nuova immagine in bikini, come tutte le altre, è davvero da favola.

Il costume azzurro a due pezzi contiene a fatica le sue forme giunoniche, che tanto sono gradite ai suoi followers. Una sensualità di un altro pianeta, come scrivono spesso tra i commenti alle sue foto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Ludovica Pagani, l’abito si apre tutto: “Più bella di un gol di Vlahovic” – FOTO

La parte superiore del costume fa intravedere un dettaglio della sua vertiginosa scollatura, capace di accendere i sensi e alzare la temperatura. Il web come sempre approva e ricopre di applausi Federica.