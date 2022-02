Il Volo, cos’è successo a Piero Barone: trasformazione scioccante – FOTO

Il Volo, uno scatto apparso sul web ha lasciato i fans senza parole: cos’è successo a Piero Barone, trasformazione impressionante.

‘Il Volo’ è il nome di uno dei gruppi musicali più famosi d’Italia e del mondo intero. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, fin da quando hanno deciso di formare il trio, hanno raccolto un successo mostruoso: merito delle loro voci inconfondibili e meravigliose. ‘Grande Amore’, canzone con cui hanno vinto il ‘Festival di Sanremo‘, è ancora nella mente di tutti.

I ragazzi stanno conquistando sempre più spazio anche nelle notizie di Gossip: tra storie d’amore interessanti e notizie sul loro conto, i fans sono sempre più legati a loro. Sul web, tuttavia, è apparsa sul web una fotografia che ha sconvolto tutti: la trasformazione di Piero Barone ha sorpreso in modo clamoroso.

Il Volo, cos’è successo a Piero Barone: trasformazione incredibile

Piero Barone ha deciso di cominciare il nuovo anno cambiando radicalmente il suo look. La sua barba e i suoi occhiali sono sicuramente i suoi simboli fin da quando è diventato famoso. Il tenore, tuttavia, ha deciso di darci un taglio eliminando totalmente la sua barba e postando uno scatto online in cui non indossa neppure gli occhiali. Il suo volto così non era mai stato visto: la trasformazione ha scioccato infatti i fans.

Alessandro Cattelan ha strappato innumerevoli risate rilasciando un commento divertentissimo. “Chi è questo ragazzo?”, ha scritto il conduttore ironizzando sul fatto che Piero con questo look è davvero irriconoscibile. Gianluca Ginoble, invece, preferisce questa versione del suo collega. “Sempre così”, ha commentato invece il 27enne. Parecchie ammiratrici, inoltre, hanno apprezzato la sua nuova versione e hanno inondato il post di complimenti.