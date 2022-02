“Un Posto al Sole”, tornano dopo dieci anni i due personaggi più amati!

Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo salutato due dei personaggi più amati di Un Posto al Sole: è in arrivo, però, una bellissima notizia

Cristiana dell’Anna è stata una delle protagoniste più amate di Un Posto al Sole. Vi ricordate chi interpretava? Non uno, ma ben due personaggi: Manuela e Micaela Cirillo. Le sorelle capricciose e caotiche di Serena. Le tre sono cresciute insieme perché la mamma le aveva abbandonate per fare l’attrice, e la loro storia familiare fece appassionare i telespettatori.

Michela e Micaela hanno divertito il pubblico con le loro dinamiche per tantissimo tempo, fino a che non hanno deciso di trasferirsi a Berlino con la mamma. Da allora non sono più tornate, nonostante Micaela avesse fatto un figlio con Niko Poggi. Il piccolo Jimmy è cresciuto senza la sua mamma, ma le anticipazioni ci rivelano che adesso il bambino si ritroverà nuovamente ad incontrarla.

Un Posto al Sole, tornano le gemelle Cirillo dopo anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gina Amarante (@ginaamarante)

Infatti tutto sta per cambiare: Micaela e Manuela torneranno a Napoli, pronte a far impazzire nuovamente la sorella maggiore Serena, che in questo momento si sta destreggiando tra il lavoro e la piccola Anastasia che è appena venuta al mondo. Le gemelle, per la prima volta, incontreranno la loro seconda nipotina.

Sono tutti curiosi di assistere a questo grande ritorno, soprattutto perché purtroppo non ci sarà più Cristiana. Le due ragazze, infatti, verranno interpretate da una nuova attrice: Gina Amarante. La ragazza somiglia molto all’ex attrice fisicamente, ma bisogna vedere come se la caverà in questi due ruoli così complessi a cui il pubblico della soap opera è legato.

Non sappiamo più niente di Micaela e Manuela, non sappiamo come stanno procedendo le loro vite: il loro ritorno sarà davvero una svolta molto importante per gli inquilini di Palazzo Palladini, in modo particolare per Serena che si ritroverà a vivere di nuovo con le sue sorelle vicino casa.