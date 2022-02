Emma torna su Instagram e lancia la super novità. Prima è festa e poi cambia tutto. Le immagini divengono virali sul web

Emma è un vulcano, un condensato di energia positiva che non si ferma mai, nemmeno davanti alle avversità. Un’artista che ha dimostrato di essere molto di più della cantante pop esplosa con “Amici”. Una donna che ha affrontato la malattia, che sa tenere testa agli haters e che non ci sta a sentirsi dire che a Sanremo non poteva indossare le calze a rete per via delle sue gambe. Ognuno è bella per come è e questo è quello che conta.

Emma che non si ferma alla musica ma che arriva anche al cinema, che sa mostrare la sua anima rock, ma anche quella elegante e sincera. Ora finalmente l’artista pugliese ha anche una casa tutta sua a Roma: “Sì, finalmente ho un posto mio, è la felicità vera, per la famiglia e gli amici che verranno a cucinare con me quando questa pandemia sarà finita” ha raccontato ad Elle. Per tutti i suoi fan una bella novità ma loro vorrebbero ancora di più.

Emma sgancia la bomba: i fan esultano. Il VIDEO

