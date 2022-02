Can Yaman e Francesca Chillemi: arriva la novità che tutti stavano aspettando. Finalmente ora le cose sono molto più chiare

Negli scorsi mesi hanno fatto parlare molto di loro. Una coppia sul set e per alcuni, i più curiosi, forse anche nel privato. Hanno cercato di schivare i paparazzi in ogni modo ma spesso non ci sono riusciti. Parliamo di Can Yaman e Francesca Chillemi, i due protagonisti della nuova fiction Mediaset “Viola come il mare”. Tra di loro è stata rilevata fin da subito un’affinità incredibile, una coppia perfetta, sul set come anche a fari spenti.

Il gossip però non li ha scalfiti ed i due sono andati avanti per le loro strade anche quando i flash hanno beccato lei uscire da casa di lui. Nessuno dei due ha mai risposto alle provocazioni della cronaca rosa ed i pettegolezzi sono morti sul nascere. Can pare essere ancora single dopo la fine della storia con Diletta Leotta, Francesca sempre affianco alla sua famiglia, il compagno e la loro bambina che tra poco spegnerà sei candeline.

Ora però arriva la notizia ufficiale e più bella per Can Yaman e Francesca Chillemi. I fan non aspettavano altro.

Can Yaman e Francesca Chillemi: la novità che fa gioire

Di “Viola come il mare” si parla ormai da tempo e ora possiamo dire che l’attesa è quasi finita. C’è infatti la data ufficiale in cui vedremo, finalmente, Can Yaman e Francesca Chillemi, fianco a fianco, sul piccolo schermo. La nuova fiction andrà in onda, salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto, a partire dal prossimo 11 marzo in prima serata su Canale 5.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Trussardi, dopo il bacio tra la Hunziker ed Eros, reagisce male: brutto gesto contro Aurora

Così il bell’attore turco torna a casa dopo oltre un anno dal grande successo “Mr Wrong”. Nello stesso tempo, per lui, è l’inizio di qualcosa di importante. La prima produzione tutta italiana che lo vede protagonista assoluto e che rinnova il sodalizio con la casa di produzione Lux Vide.

L’ex di Diletta Leotta, infatti, sempre per la Lux aveva preso parete, anche se in un ruolo minimo, a “Che Dio ci aiuti” e quanto prima (pare in estate), l’attore sarà impegnato con le riprese di Sandokan, sempre per lo stesso staff produttivo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Bonolis va su tutte le furie: “non può fare come le pare”. Scoppia il caos ad “Avanti un altro!”

“Viola come il mare” è composta da 12 episodi che vedremo nel corso di sei puntate con chiusura della stagione per il 15 aprile. Mediaset ha scelto di affidare alla nuova fiction il venerdì sera che adesso è “occupato” dal “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini.