Bonolis va su tutte le furie: “non può fare come le pare”. Scoppia il caos ad “Avanti un altro!”

“Avanti un altro!”, attimi di tensione nello studio del programma: Paolo Bonolis se l’è presa con una persona improbabile…

Prosegue la sfida a colpi di share tra “L’Eredità” ed “Avanti un altro!”. Il quiz game di Paolo Bonolis, amatissimo dai telespettatori di Canale Cinque, riesce sempre a portare una ventata di allegria nelle case degli italiani.

Come al solito, anche nella puntata di questa sera non sono mancati i siparietti esilaranti, né le scenette assurde di cui spesso si rendono protagonisti i due conduttori. Se il filone che attraversa la trasmissione sembra essere quello della comicità, talvolta i concorrenti riescono a far perdere le staffe persino a Paolo Bonolis.

È quanto è accaduto durante la puntata di oggi, giovedì 17 febbraio, nel turno del concorrente William. Il presentatore, di fronte alla spavalderia del partecipante, lo ha apostrofato con termini tutt’altro che generosi.

Paolo Bonolis va su tutte le furie: “non può fare come le pare”. Caos ad “Avanti un altro!”

Il turno del concorrente William si è sorprendentemente svolto senza particolari intoppi. La tornata di domande a lui sottoposte concerneva la più alta carica dello Stato italiano: il presidente della Repubblica. Il partecipante, che ha risposto correttamente a tre dei quattro quesiti proposti da Bonolis, ha ricevuto le lodi del conduttore.

Prima di pescare dal “pidigozzaro”, tuttavia, William ha avanzato ai due presentatori una richiesta che non sembrava ammettere repliche: “vorrei attingere da entrambi!“. Paolo Bonolis, colpito dalla perentorietà delle parole del partecipante, non ha tardato molto a rimetterlo al suo posto.

“Lei non può fare come le pare!” – ha esordito il conduttore, non nascondendo una punta di stizza nel proprio tono di voce. “Anche se ha risposto bene alle domande sul presidente non ci può trattare come pupazzi“: queste le rimostranze avanzate da Bonolis, di fronte ad un Laurenti che a stento tratteneva le risate.

William, divertito dal siparietto, si è unito all’applauso che il pubblico ha tributato a Bonolis. Partecipare ad “Avanti un altro!”, d’altronde, vuol dire anche mettersi in gioco e lasciarsi bonariamente sbeffeggiare dalla coppia di conduttori.