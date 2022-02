Biagio lo comunica in lacrime: “mi è arrivata una brutta notizia”. Si teme il peggio

“Uomini e Donne”, Biagio Di Maro ha comunicato una brutta notizia a Maria De Filippi: la conduttrice lo sprona a reagire

Nessuno, durante gli scorsi appuntamenti di “Uomini e Donne”, aveva creduto alla frequentazione tra Biagio Di Maro e la dama Giuliana. Il partenopeo, in trasmissione da oltre due anni, è infatti famoso per i siparietti sporadici attraverso cui cerca di guadagnare le attenzioni del pubblico, senza mai impegnarsi seriamente nelle conoscenze intraprese.

Con Giuliana, tuttavia, il cavaliere sembrava comportarsi in maniera differente. Durante la puntata di oggi, Maria De Filippi ha invitato la coppia al centro studio per discutere del proseguo della loro frequentazione.

La conduttrice, che ormai conosce benissimo il partenopeo, non si sarebbe mai aspettata di vederlo in quello stato. Di Maro, con la voce rotta dal pianto, ha comunicato ai presenti una notizia terribile: “mi è arrivata proprio stamattina“.

“Uomini e Donne”, Biagio Di Maro lo comunica in lacrime: “mi è arrivata una brutta notizia”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “GF Vip”, finisce malissimo per la coppia: “mi hai rotto il caxxo, sei solo una…”. I fan chiedono provvedimenti

Da tempo, ormai, Biagio Di Maro non appariva preso da una dama come da Giuliana. Il cavaliere, che ha raccontato di esserla andata a trovare in settimana, è parso più che entusiasta di questa conoscenza. Ciò nonostante, una volta sedutosi al centro studio, Biagio ha comunicato qualcosa di davvero inaspettato a Maria De Filippi.

“Questa mattina Giuliana mi ha chiamato e mi ha dato una brutta notizia“, ha esordito il partenopeo, lasciando la parola alla dama affinché completasse il suo discorso. “Ci siamo avvicinati molto, ma da parte mia non è scattato nulla“: questo il resoconto della donna, di fronte ad un Biagio che sembrava sul punto di scoppiare a piangere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Monica Bellucci osa, minigonna inguinale e posa da infarto. La visione alza la temperatura, fan in tilt – FOTO

Il cavaliere, deluso dalla decisione presa dalla donna, ha continuato ad insistere sul fatto che i due, durante i loro incontri, si sarebbero avvicinati molto da un punto di vista fisico. Questa, agli occhi di Di Maro, rappresentava di fatto una valida motivazione per continuare la conoscenza. Giuliana, tuttavia, non si è mostrata dello stesso avviso: “non ho sentito niente per te“.

Di fronte all’imbarazzo di Biagio, che non sapeva come reagire né come ottenere nuovamente le attenzioni della dama, la conduttrice ha sentito l’esigenza di intervenire. “Può capitare che una donna corrisponda a dei baci che non le suscitino nulla” – ha spiegato la De Filippi a Di Maro, apparendo persino stizzita – “Agli uomini capita sempre, per una volta che è successo ad una donna…“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ginevra Pisani, l’ex professoressa perde la testa proprio per lui: è un attore famosissimo

Il partenopeo, affranto per l’epilogo della situazione con Giuliana, si è trovato costretto ad accettare lo stato delle cose. Per un volta, a ricevere un clamoroso due di picche è stato proprio il cavaliere più chiacchierato della trasmissione, con grande sorpresa da parte dei telespettatori.