Trussardi, dopo il bacio tra la Hunziker ed Eros, reagisce male: brutto gesto contro Aurora

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno fatto parlare tutta Italia nelle ultime 24 ore: dopo la loro rappacificazione, Tomaso Trussardi ha reagito così

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono tornati a far sognare milioni di telespettatori nel corso della serata di ieri. In occasione dello show ideato da Michelle per i 25 anni della sua carriera, la showgirl è tornata a farsi vedere con il primo uomo della sua vita. Erano almeno vent’anni che i due non andavano in televisione insieme e hanno deciso di cambiare le carte in tavola dopo tutto questo tempo.

In questa occasione, i due hanno approfittato per rivelare qualcosa che avevano tenuto nascosto: sono diventati amici. Dovrebbe essere successo più o meno negli ultimi tempi, quando si sono ritrovati entrambi a prendere lezioni di karate. Durante la scorsa serata, Eros ha dedicato nuovamente a Michelle “Più bella cosa” e, alla fine, si sono scambiati un bacio.

Michelle Hunziker, dopo il bacio con Eros Ramazzotti arriva la reazione di Tomaso

Intanto, Aurora stava seguendo le puntate dietro le quinte e si è molto emozionata nel vedere i suoi genitori così tanto uniti. Eros e Michelle sono stati, senza dubbio, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e il loro “ritorno” ha fatto sognare ad occhi aperti tutti i telespettatori.

Quest’ultimi, però, non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Tomaso Trussardi all’interno dello show. Lui, a differenza di Eros, è stato quasi cancellato. Qualche giorno fa, l’ultimo marito di Michelle aveva commentato così le parole di Eros riguardo alla loro separazione: “So che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva‘”.

E non è finita qui. Per qualche ora, sui social, i fans più attenti hanno notato che Tomaso dopo questo spettacolo, ha smesso di seguire sia Michelle e Aurora.