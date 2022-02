Antonino Cannavacciuolo sgancia la bomba durante la puntata di “MasterChef”: i concorrenti rimangono di stucco di fronte alla confessione inaspettata

Il talent show culinario di Sky, giunto alla sua 11esima edizione, non può prescindere dal contributo prezioso di Antonino Cannavacciuolo. Lo chef partenopeo, che ormai da diversi anni ricopre il ruolo di giudice, è sicuramente il più amato dai concorrenti in gara.

Merito della simpatia che lo chef riesce a trasmettere ai partecipanti, ma anche dell’empatia che Cannavacciuolo non manca di mettere in campo durante i momenti di maggiore difficoltà. Non di rado, durante le registrazioni, il giudice si lascia persino andare a delle confessioni private, volte a svelare alcuni lati inediti della sua persona.

Quello che è emerso durante l’ultima puntata di “MasterChef”, tuttavia, è qualcosa a cui il pubblico non era assolutamente preparato. La confessione di Cannavacciuolo, a dir poco assurda, ha paralizzato la masterclass: i dettagli vi lasceranno senza fiato!

Antonino Cannavacciuolo sgancia la bomba in diretta: “Lo faccio con i maschi”. Tutta la verità

Durante l’ultimo episodio di “Masterchef 11”, è emerso un aspetto caratteriale dello chef Cannavacciuolo che i partecipanti non si sarebbero mai aspettati da lui. Il tutto è venuto fuori poco dopo l’eliminazione di Mime. La concorrente, affezionatissima al giudice partenopeo, ha avanzato una richiesta alquanto insolita.

“Prima di andarmene, vorrei ricevere una pacca sulla schiena dallo chef Cannavacciuolo“, lo ha supplicato Mime, scatenando le risate degli altri giudici. Antonino, divertito dal siparietto, si è affrettato a rispondere all’assurda richiesta dell’eliminata.

“Io le pacche sulla schiena le do solo ai maschi, alle femmine le abbraccio“, ha replicato il giudice, prima di accogliere la concorrente tra le sue braccia. Di fronte all’insistenza di quest’ultima, tuttavia, lo chef ha acconsentito a darle una pacca impercettibile sulla schiena, che ha suscitato la gioia irrefrenabile di Mime.

“Ora vado via contenta!“, ha esclamato la partecipante, salutando gli ospiti e ringraziando nuovamente i giudici per l’avventura intrapresa al loro fianco. Chef Cannavacciuolo, con la sua consueta ironia, è riuscito ad accontentare persino una richiesta così atipica.