Milly Carlucci parla di Arisa e Caterina Balivo e lascia tutti a bocca aperta. Il suo giudizio è inaspettato. Versione spiazzante

Questa sera andrà in onda una nuova puntata de “Il cantante mascherato”, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 che vede sfidarsi diversi personaggi famosi nascosti dietro fantastiche maschere. Alla giuria il compito di individuare di chi si tratta ascoltando l’esibizione e mettendo insieme gli indizi dati proprio dalle maschere. La nuova edizione è partita alla grande con alcune conferme e diverse novità.

Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti rappresentano la continuità in giuria, Arisa decisamente la novità. Anche in questo ruolo la cantante si è dimostrata a suo agio, attenta ai particolati oltre che alla voce ascoltata durante le esibizioni e siamo sicuri che nel corso delle puntate ne vedremo delle belle. Proprio la padrona di casa, Milly Carlucci si è espressa sulle due giurate. Per loro il giudizio è spiazzante.

Milly Carlucci: “Arisa e Caterina sono due…”

Milly Carlucci fa il punto della situazione su “Il cantante mascherato” subito dopo la prima puntata e all’esordio della seconda al settimanale Nuovo. Impossibile non parlare di Arisa che pareggia le quote rosa della giuria e affianca Caterina Balivo.

La conduttrice è soddisfatta delle due donne e dona loro un giudizio che a primo acchito lascia un po’ perplessi, poi si spiega meglio. Per lei loro due sono delle “streghe” ma non in senso cattivo, anzi. “Noi donne abbiamo l’istinto delle streghe…Quindi sono certa che le ‘streghe’ Arisa e Caterina Balivo ci sorprenderanno con le indagini e le valutazioni sull’identità dei concorrenti…” ha precisato la Carlucci.

Un complimento, insomma, anche se insolito. Un modo simpatico per dire che hanno un instinto che non sbaglia. Del resto Milly non ha nascosto di essere rimasta piacevolmente stupita dalla Balivo e dal suo modo di approcciarsi al programma, puntigliosa, attenta, alla quale non sfugge nulla, ecco perché l’ha riconfermata anche quest’anno.

Impossibile non citare il “mitico quadernetto su cui annota tutti i particolari delle maschere e le opinioni raccolte dal web”. Studia, riflette, unisce gli indizi e spesso arriva dritta al centro. Insomma Milly è certa che la scelta che ha fatto è giusta e va avanti per la sua strada. La concorrenza con Alfonso Signorini? Non le interessa.