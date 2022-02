Vi ricordate di lui? L’ex vincitore di “Ballando” oggi è ridotto così: la FOTO

È stato uno dei vincitori di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci: scopriamo insieme come è diventato oggi Andrès Gil

Ballando con le Stelle va oramai in onda da tantissimi anni sulla Rai. Il programma di Milly Carlucci permette a diversi concorrenti di essere ballerini per una notte, e quasi sempre si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo. Negli anni abbiamo visto passare tantissimi personaggi famosi, italiani e alcuni addirittura internazionali, come nel caso di quest’ultimo.

Tra i tanti volti noti c’è stato quello di Andrès Gil, che attirò subito l’attenzione di tutti per un motivo: il ragazzo, infatti, da più piccolo è stato un grande protagonista de Il Mondo di Patty. La fiction spagnola è andata in onda per diversi anni su Disney Channel e fece appassionare moltissimi bambini e adolescenti, che si innamorarono del suo personaggio.

Ballando con le Stelle, che fine ha fatto l’ex vincitore Andrès Gil

Andrès Gil, nella serie, interpretava il ruolo di Bruno. Uno dei fidanzati di Antonella, protagonista assoluta insieme a Patty. Dopo aver lasciato questo ruolo, Andrès ha trovato fortuna in Italia, dove ha ripreso a lavorare come attore e poi è stato scelto dalla conduttrice di Ballando. Il ragazzo aveva già sperimentato la danza ne Il Mondo di Patty, dove insieme ai suoi colleghi spesso si ritrovava a ballare o a cantare.

Tutte quelle ore di prove sono decisamente servite a qualcosa, perché Andrès riuscì a trionfare in quella edizione insieme alla sua compagna. In seguito è tornato alla sua carriera da attore, ed è anche molto attivo sui social dove pubblica spesso momenti di vita quotidiana o ricordi insieme ai suoi colleghi.

Tra l’altro, Andrès ha anche cambiato completamente look: a tratti, oggi sembra quasi irriconoscibile.