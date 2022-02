Shaila Gatta ha lasciato senza fiato mostrandosi sublime con indosso un completo bianco irresistibile: le sue curve sono sbalorditive.

Temperatura del web in aumento grazie all’ultimo contenuto social condiviso da Shaila Gatta. Si tratta di un video mozzafiato in cui la showgirl indossa una mise irresistibile, con cui ha scoperto il suo fisico da infarto.

La 25enne di Anversa è diventata conosciuta nel panorama dello spettacolo a seguito della partecipazione come concorrente ad “Amici”, nella categoria danza, trampolino di lancio della sua carriera.

Il grande successo è arrivato poi con il suo debutto a “Striscia la Notizia”, nei panni di velina mora, in cui ha lasciato il segno al fianco della collega Mikaela, attestandosi tra le showgirl più longeve del tg satirico di Antonio Ricci.

Accanto a tutto questo ha raggiunto molto seguito suoi social, in particolare su Instagram: 842 mila follower ogni giorno condivide post incredibili, come accaduto con l’ultimo apparso sul suo feed da sogno.

Shaila Gatta sublime, in tuta bianca fa sognare

“La numero uno”, “Bellissima”, “Fantastica”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento condivise da Shaila Gatta sotto al suo ultimo post condiviso su Instagram. Si tratta di uno video incredibile in cui indossa una tuta bianca strettissima capace di mettere in evidenza il suo fisico scolpito.

Durante il contenuto la showgirl ha approfondito la tematica delle donne e dei muscoli, sfatando miti comuni legati alla palestra e alla possibilità di vedersi ingrandire assumendo fattezze maschili.

“Spero vi piaccia il mio modo di affrontare questi temi e soprattutto anche il ridere su alcune cose per cui… guardatelo fino alla fine“, le parole che si leggono nella didascalia al post che ha raggiunto subito un successo immediato scatenando i fan accorsi a mettere il loro like per la showgirl, tra le più amate.