Chiara Ferragni ha fatto sognare i fan mostrandosi in una versione irresistibile: sdraiata sul letto la mise e la posa stuzzicano l’immaginazione.

Fisico pazzesco, occhioni azzurri, lineamenti angelici. Chiara Ferragni non smette mai di stupire il pubblico con la sua bellezza incredibile e il suo carisma innato. Influencer numero uno in Italia, con una pagina Instagram da ben 26 milioni di follower, post dopo post fa sognare i fan con il suo fascino, le sue mise e le sue avventure.

Tra attimi di vita personale al fianco della sua splendida famiglia composta da Fedez, Leone e Vittoria, e impegni lavorativi, condivide le sue giornate sul social raccontando i suoi tanti impegni.

In questi giorni si trova a New York: un ritorno dopo due anni in occasione della Fashion Week, evento per lei imperdibile. Fondatrice di un suo brand di abbigliamento, nella Grande Mela sta stupendo tutti con i suoi look incredibili capaci di mettere in risalto il suo fisico mozzafiato.

Chiara Ferragni mise e posa irresistibili: fan nel delirio

“Mozzafiato”, “Spettacolare”, “Wow”, “Pantera”, “Divina”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Chiara Ferragni.

Si tratta di un carosello composto da una serie di foto da infarto in cui si mostra sdraiata sul letto con indosso una mise sbalorditiva: una tuta nera aderentissima dalla scollatura molto profonda che sembra essere cucita addosso.

Il capo ha messo in risalto il suo fisico, scatenando le fantasie: a questo ha abbinato una cintura alta, con cui ha messo in risalto il suo punto vita, e un paio di sandali dal tacco vertiginoso.

Oltre al look a colpire il suo sguardo magnetico e le sue labbra da sogno tanto che il post ha fatto subito il boom di like e complimenti a dimostrazione di come la sua bellezza e il suo stile lascino sempre tutti di stucco.