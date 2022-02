Aurora Ramazzotti si è sfogata su Instagram a proposito di un piccolo inconveniente accaduto questa mattina.

Le fotografie di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme sul palco di “Mission Impossible” ormai sono ovunque, e nonostante i chiarimenti da parte dei due diretti interessati c’è ancora chi spera in un ritorno di fiamma.

Non solo fans ed amici, ma anche i familiari di Michelle ed Eros sperano di rivederli insieme. Prima di tutti la figlia Aurora, ormai adulta, che ha guardato la messa in onda della puntata in compagnia dei suoi cari.

Aurora Ramazzotti, la sveglia non suona e lei se la prende con lui…

“Che bello” ha scritto Aurora Ramazzotti su Instagram mentre guardava l’episodio di “Michelle Impossible” al quale ha partecipato anche suo padre Eros. Effettivamente la ex coppia sul set ha fatto faville, ed è evidente che tra i due sia tornata una certa intesa. Dopo anni travagliati, la rottura di Michelle da Tomaso Trussardi sembra aver dato alla conduttrice la possibilità di riavvicinarsi all’ex marito, coronando i sogni di Aurora ma sicuramente deludendo quelli di Sole e Celeste, le due figlie avute da Trussardi.

Aurora nel frattempo sta costruendo la sua vita personale, seguendo le orme della madre nel mondo dello spettacolo. Un percorso sicuramente semplificato dall’influenza di Michelle, ma a cui la Ramazzotti sembra davvero appassionata. Questa mattina la ragazza ha raccontato a tutti i suoi followers di Instagram di essersi presentata sul set di un servizio importante con ben un’ora di ritardo, poiché non le è suonata la sveglia dell’iPhone. “A chi non è suonata la sveglia ed è in ritardo di un’ora per un set importante? Sono rotolata giù dal letto”. Poi se l’è presa con Steve Jobs: “Perché non sei suonata? Avevi letteralmente un solo compito tecnologa canaglia! AAAAAAH! Io credo che Steve Jobs abbia sentito le mie bestemmie”. Alle 10:00 spaccate, comunque, la figlia di Michelle era già perfettamente truccata e pronta per iniziare a lavorare!

Sul set di “Michelle Impossible” la Hunziker e Ramazzotti hanno preso in giro chi ancora crede in un possibile ritorno di fiamma: “Tutto mi sarei aspettata, ma non che tu accettassi il mio invito” ha detto lei. “L’ho corteggiato come non potete capire”. Poi ha chiesto all’ex marito: “Sono vent’anni che ogni santo giorno dicono che noi torniamo insieme. Secondo te perché?”. “Perché devono vendere qualcosa, non si fanno gli affari loro. […] La nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla?” ha risposto lui.