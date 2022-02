Scende dalla vettura rimasta in panne: uomo travolto e ucciso da un’auto

Un uomo di 43 anni ha perso la vita la scorsa notte all’imbocco dell’autostrada A8 a Varese dopo essere stato travolto da un’auto. Sul posto i soccorsi e la Polizia Stradale.

La scorsa notte un uomo di 43 anni è stato travolto e ucciso da un’auto all’imbocco dell’autostrada A8 a Varese. La vittima, stando ad una prima ricostruzione, pare fosse scesa dall’auto dopo essere rimasto in panne, ma improvvisamente è sopraggiunta la vettura che lo ha investito.

I sanitari, giunti sul luogo del drammatico incidente, hanno provato a rianimare il 43enne che è stato poi trasportato in ospedale. Qui i medici hanno potuto solo constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Sul sinistro stanno ora indagando gli agenti della Polizia Stradale.

Ancora una vittima sulle strade del nostro Paese. La scorsa notte, tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, un uomo di 43 anni di origine marocchina, ma residente in provincia di Varese, è deceduto dopo essere stato investito da un’auto all’altezza dell’imbocco dell’autostrada A8.

Stando alle prime informazioni, come riporta Il Corriere della Sera, il 43enne sarebbe rimasto in panne in seguito ad un incidente. A quel punto sarebbe sceso dal proprio veicolo, probabilmente per segnalare alle altre auto di rallentare, ma una di queste lo ha centrato in pieno scaraventandolo sull’asfalto.

Sul luogo dell’investimento si è precipitata l’equipe medica del 118 che, dopo i primi tentativi di rianimazione, ha trasportato il 43enne in ospedale. I medici, all’arrivo presso il nosocomio, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Oltre ai soccorritori sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale del capoluogo di provincia lombardo. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’investimento, ancora del tutto da chiarire. Dai primi accertamenti, scrivono i colleghi della redazione de Il Corriere della Sera, la vittima pare non indossare il giubbotto catarifrangente al momento dell’incidente.