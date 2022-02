Fiorello e la confessione clamorosa: “Se sono un uomo normale è per lei”

Il mattatore che ha animato la prima serata del Festival di Sanremo ha un trascorso difficile, a salvarlo dal tunnel della droga è stata proprio lei.

Rosario Fiorello oggi è un uomo realizzato, showman di primo livello, richiestissimo in tv e in radio. Centellina le sue apparizioni e quando è possibile assistere ad un suo monologo lo share si impenna.

L’amicizia con Amadeus l’ha portato sul palco dell’Ariston per tre anni consecutivi anche se in quest’ultima edizione ha preferito rimanere in disparte e fare da spettatore se non nella prima serata della kermesse canora dove con il suo sarcasmo ha coinvolto tutto il pubblico.

Dietro a questo sorriso e a questa verve in realtà si cela un passato burrascoso che ha portato il siciliano nello sconforto facendolo incappare nel tunnel della droga.

Il successo assoluto che ottenne negli anni ’90 gli fece perdere il controllo, provò la cocaina e questa stava mettendo in pericolo il suo percorso artistico e personale.

Ecco come Susanna ha salvato la vita di Fiorello

Fiorello è stato legato in passato a Luana Colussi e Anna Falchi finché nel 1996 non incontrò Susanna Biondo. Classe 1965, laureata in Economia e Commerci, lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di doppiaggio e post-produzione. La donna era stata già sposata e aveva avuto una figlia Olivia, che in più occasioni Fiorello ha definito la sua primogenita.

I due si sposarono ed ebbero una bambina Angelica.

Lei è molto schiva e riservata e non ama esporsi o apparire tanto che non si ha traccia dei suoi profili social.

Fu proprio Susanna Biondo a tirar fuori Fiorello dal tunnel della droga e per questo lui deve molto alla donna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Ti fai pagare per farlo”. Scoppia la bomba a “Uomini e Donne”, interviene Maria De Filippi

Come rivelò in un’intervista a ”Vanity Fair”: “Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità , devo dire grazie solo a Susanna”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Carismatici, simpatici e belli…” Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più uniti – FOTO

Un amore che dura da 26 anni e che si riconferma essere la forza del successo di Rosario Fiorello.