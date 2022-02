Andrea Delogu sembra tranquilla dopo la rottura da Francesco Montanari, e tra social e televisione svela tutti i suoi segreti.

È tempo di confessioni per Andrea Delogu, la bella conduttrice dai capelli rossi, che dopo la rottura dal compagno Francesco Montanari è diventata una delle donne più discusse sul web.

Andrea è stata in televisione pochi giorni fa con la seconda puntata di “Tonica”, uno show musicale che conduce tutto lei. La presentatrice ha deciso di approfittare dell’occasione per chiarire i dettagli della sua vita privata, smentendo gli ultimi gossip del momento.

Andrea Delogu, il significato segreto svelato su Instagram

Prima di tutto Andrea Delogu ha voluto parlare di Stefano De Martino, accanto a lui sul set della seconda serata di “Tonica”. “È un amico a cui voglio molto bene, un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma” ha detto lei del ballerino. “Prima del mio divorzio da Francesco, che saluto, ciao baby, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi”. Poi l’ha buttata sul ridere: “E’ molto complicato, ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico…”. De Martino, intanto, non apre bocca su Belen Rodriguez, la ex moglie con cui pare abbia rincominciato a trascorrere del tempo.

Andrea Delogu sembra star affrontando la rottura da Montanari con tranquillità. Ogni giorno la conduttrice condivide su Instagram scatti e video di vita quotidiana, e tiene inoltre un’interessante rubrica sulle parole italiane. Proprio oggi Andrea ha spiegato ai suoi fans il significato della parola “rutilante”: “Dal latino “rutilans -antis”, vuol dire letteralmente rosso vivo. Più genericamente si usa oggi come sinonimo di splendente, fiammeggiante, luccicante, brillante di rosso” ha scritto nel suo ultimo post. Tra i commenti c’è stato chi non ha potuto fare a meno di associare la parola alla chioma splendente della Delogu: “Allora posso dire che tu per me sei rutilante?” le ha scritto una fan.

Non conosciamo i dettagli della vita sentimentale di Andrea oggi, ma lei sembra felice e tranquilla: “Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito. Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici. Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se poi la notizia è uscita solo a marzo” ha raccontato ai giornalisti del settimanale F.