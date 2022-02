Emilia è stata una dei personaggi più amati de il Segreto, la serie andata in onda per anni su Canale 5: scopriamo che fine ha fatto oggi Sandra Cervera

Emilia Ulloa è stata, senza dubbio, una dei personaggi più amati de Il Segreto. La soap opera spagnola è andata in onda per anni su Canale Cinque, facendo dei numeri davvero da record. Il giorno in cui è terminata, milioni di telespettatori erano incollati allo schermo a guardare l’ultima puntata. A distanza di anni, scopriamo insieme che fine hanno fatto alcuni protagonisti.

Uno dei personaggi più amati è stata proprio lei, Emilia, che era la figlia più piccola di Natalia e Raimundo Malboa, interpretata dall’attrice spagnola Sandra Cervera. La donna ha studiato presso la scuola Superiore d’Arte Drammatica dalla tenera età e fin da piccola è riuscita a farsi notare, entrando a far parte del magico mondo dello spettacolo

Era Emilia ne Il Segreto: vediamo insieme com’è diventata oggi

Dopo aver perso parte a numerose produzioni teatrali, ha trovato il successo proprio nella serie Il Segreto. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, tantissime voci che sono circolate hanno suggerito di un feeling tra lui e l’attore che interpretava Alfonso, dunque Fernando Coronado, ma i due hanno sempre sottolineato di condividere soltanto una bellissima amicizia. Così sono nate altre indiscrezioni: si sono accesi i riflettori su Ruben Tejerina, scrittore di successo.

In ogni caso, Sandra è molto seguita sui social dove condivide spesso momenti di vita quotidiana. C’è anche da dire che, al momento, è quasi impossibile riconoscerla.

Infatti Sandra si è lasciata alle spalle il vecchio look che aveva per interpretare il suo ruolo: oggi ha i capelli corti e ricci, che mettono in risalto i suoi dolci lineamenti.