Terrificante incidente lungo l’autostrada: tre morti

Tre persone, tra cui una donna di 73 anni, hanno perso la vita in un incidente verificatosi ieri sera sull’autostrada A4 nei pressi dell’uscita del casello di Latisana (Udine).

Terrificante incidente nella serata di ieri lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste nei pressi dell’uscita del casello di Latisana (Udine). Il bilancio è di tre morti: due uomini ed una donna di 73 anni. Le tre vittime viaggiavano a bordo di un’auto che, dopo aver impattato contro la cuspide dello svincolo, è stata centrata da un tir finendo poi contro la barriera laterale della corsia.

Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per i due passeggeri della vettura. Il conducente è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è morto poco dopo il ricovero. Le forze dell’ordine stanno indagando per determinare la dinamica del sinistro nel dettaglio.

È di tre morti il bilancio dello spaventoso incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, giovedì 17 febbraio, sull’autostrada A4 Venezia-Trieste all’altezza dell’uscita del casello di Latisana (Udine), in direzione Venezia.

A perdere la vita una donna di 73 anni, e due uomini di cui non si conoscono le generalità. Secondo una prima ricostruzione, riporta la stampa locale e la redazione de Il Giorno, le tre vittime viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora da determinare, prima ha urtato contro la cuspide dello svincolo e successivamente è stata centrata da un tir finendo infine contro la barriera che delimita la corsia.

In pochi minuti sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Per la donna e l’altro passeggero della vettura non c’è stato nulla da fare: i medici ne hanno constatato sul posto il decesso. Il conducente è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è morto poco dopo il ricovero per via delle lesioni riportate.

Sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Stradale di Palmanova che si sono occupati dei rilievi di legge per risalire alle cause dello scontro. Dai primi riscontri, scrive Il Giorno, pare che la vettura su sui viaggiavano le tre vittime, prima di impattare contro la cuspide dello svincolo avesse superato il tir che poi l’ha travolta in fase di rientro.