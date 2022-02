Spaventoso incidente stradale: morto giovane volontario del Soccorso Alpino

Un giovane volontario del Soccorso Alpino è morto la scorsa notte dopo essersi schiantato in auto contro un palo a Magliano de’ Marsi, in provincia de L’Aquila.

Aveva solo 31 anni, il ragazzo morto ieri notte in uno spaventoso incidente stradale a Magliano de’ Marsi, in provincia de L’Aquila. Il giovane stava procedendo lungo la strada regionale Cicolana quando improvvisamente, pare per evitare un cane randagio, ha sbandato e si è schiantato con la sua auto contro un palo.

Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte delle squadre di emergenza, giunte sul posto. Per il 31enne non c’era più nulla da fare. Il compito di chiarire la dinamica del terribile scontro è affidata ai carabinieri che hanno condotto i rilievi di legge.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. La notte scorsa, tra mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio, un ragazzo è morto in un incidente verificatosi sulla strada regionale Cicolana, alle porte di Magliano de’ Marsi, piccolo centro in provincia de L’Aquila.

La vittima è Enzo Ventimiglia, 31enne volontario del Soccorso Alpino residente nel comune abruzzese. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, come riporta la redazione de Il Capoluogo, Enzo era alla guida della sua auto quando ha improvvisamente sterzato, forse per evitare un cane randagio che avrebbe attraversato la carreggiata, schiantandosi contro un palo a bordo strada. Un impatto violentissimo che ha distrutto la vettura non lasciando scampo al giovane conducente.

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. I sanitari non hanno potuto fare altro che appurare la morte del 31enne: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. Anche il cane che avrebbe attraversato la strada, riporta Il Capoluogo, è stato trovato morto sul luogo dell’incidente. I carabinieri hanno provveduto ai rilievi e ora stanno cercando di risalire all’esatta dinamica dello schianto.

L’intera comunità di Magliano de’ Marsi si è stretta al dolore della famiglia di Enzo che lascia i genitori, la sorella e la fidanzata.