Rosita Celentano, il post su Instagram sorprende: “Sono una privilegiata”

Rosita Celentano ha celebrato il suo 57esimo compleanno pubblicando un lungo post su Instagram: le sue parole hanno sorpreso tutti.

Rosita Celentano è la figlia maggiore del celebre Adriano Celentano e di Claudia Mori. Sorella di Giacomo e Rosalinda, Rosita è nata a Milano il 17 febbraio del 1965 e oggi celebra il suo 57esimo compleanno.

La figlia maggiore di Celentano è diventata famosa al pubblico dopo la conduzione del Festival di Sanremo del 1989, un’edizione di successo che Rosita ha condotto insieme a Gianmarco Tognazzi, Danny Quinn e Paola Dominiguin, figlia di Lucia Bosè.

Rosita Celentano, il post su Instagram in occasione del 57esimo compleanno

Oggi Rosita Celentano ha deciso di festeggiare il suo 57esimo compleanno pubblicando un lungo post di ringraziamenti su Instagram. La conduttrice ha postato un video registrato ben diciassette anni fa, sempre in occasione del suo compleanno, e ha scritto: “Da quel giorno ne sono trascorsi altri 17 di anni… e più il tempo passa e più prendo coscienza dei regali che la vita può fare. Non parlo di regali materiali ma di percorsi, di ostacoli”. Rosita ha ammesso di rendersi conto di essere una persona particolarmente fortunata, molto probabilmente per via dell’importante famiglia che ha sempre avuto alle spalle: “So di essere una privilegiata e per questo ringrazio ogni attimo del mio cammino fin qui. […] Ringrazio la mia famiglia per il bagaglio di onestà e dignità che mi hanno trasmesso”.

Vegana e animalista da anni, Rosita racconta la sua vita quotidiana all’insegna della sostenibilità e dell’amore per gli animali sul suo blog personale, dove parla di alimentazione, bellezza e salute in generale. Alla natura ha dedicato un pensiero speciale anche oggi, il giorno del suo compleanno: “Ringrazio il Cielo, le Foreste, gli Oceani, la Terra, e gli Animali… miei maestri”.

Il messaggio di Rosita si è concluso in maniera religiosa, con un augurio speciale per tutte le persone che le stanno accanto: “Nel giorno del mio compleanno vi mando tante, ma tante vibrazioni di bene (che ce n’è sempre bisogno!) e ringrazio tutti voi, che con curiosità e affetto mi seguite pazienti. Il mio desiderio di oggi e di ogni giorno è: teniamoci sempre per mano e difendiamo gli abbracci che sono linfa per le nostre vite, e facciamo che il sentiero del nostro destino punti dritto verso Dio!”