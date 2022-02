Alfonso Signorini ha comunicato il provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip” dopo quanto accaduto all’interno della casa

Anticipato il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip che per il suo ultimo mese di messa in onda sarà trasmesso ogni lunedì e ogni giovedì, per lasciar spazio alla fiction “Fosca Innocenti“. Nel corso dell’ultima puntata Alfonso Signorini si è ritrovato ad annunciare un duro provvedimento disciplinare preso nei confronti di un concorrente della casa.

Una decisione presa in seguito alla reazione che l’inquilino ha avuto alcune ore prima della serata, finendo per disobbedire ad alcuni richiami degli autori e a mostrare un approccio piuttosto aggressivo durante una discussione. Ecco cosa è accaduto.

“GF Vip”, il duro provvedimento preso per Alessandro Basciano: il concorrente incassa il colpo

Una puntata ricca di emozioni che ha decretato la seconda finalista della sesta edizione del reality. La giovane Lulù Selassié si unisce a Delia Duran e vola direttamente alla finale di lunedì 14 marzo per volere del pubblico.

Tuttavia il conduttore ha aperto la puntata annunciando la decisione del Grande Fratello di prendere un provvedimento disciplinare per un concorrente. Si tratta di Alessandro Basciano, ripreso per una reazione spropositata avuta in seguito a un fraintendimento con la fidanzata, Sophie Codegoni.

Un video ha mostrato come nel corso del pomeriggio Basciano si sia visibilmente alterato dopo un battibecco con la compagna che avrebbe colpito nel vivo l’ex corteggiatore. “È stato toccato un tasto particolare” ha sottolineato per poi spiegare come si sia sentito svilito dalla compagna, andando a rimarcare vecchie ferite.

Il concorrente ha alzato la voce e ha disobbedito ai ripetuti richiami degli autori di indossare il microfono, finendo per scattare in modo aggressivo nei confronti di Alex Belli tanto da dover essere allontanato fisicamente da lui.

Più volte Signorini ha fatto notare al concorrente le sue reazioni spropositate, richiamandolo all’ordine, ma quest’ultimo sembra non aver imparato la lezione. Per questo motivo il Grande Fratello ha scelto di non passare nuovamente oltre e ha comunicato la decisione di mandarlo direttamente in nomination.

Dopo un primo tentativo di abbandonare la casa, Basciano ha accettato la punizione riconoscendo in parte il suo sbaglio. Il concorrente dovrà ora affrontare il giudizio del pubblico che lunedì sceglierà chi tra lui, Nathaly Caldonazzo, Barù e Kabir Bedi dovrà lasciare definitivamente il gioco.