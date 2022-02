Laura Chiatti sorprende i fan con uno scatto strepitoso: una posa seducente e uno sguardo accattivante la rendono irresistibile

Attrice, moglie e mamma meravigliosa. Laura Chiatti ha conquistato tutti con la sua bellezza e il talento che l’hanno resa unica e irresistibile.

Classe 1982, di origine perugina, ha esordito nel 2000 nella soap opera Un posto al sole e da lì ha iniziato un percorso stupendo, tra alti e bassi, ottenendo ottimi risultati. Dopo aver avuto diverse relazioni, ha trovato l’amore della sua vita Marco Bocci con il quale si è sposata ed ha avuto due figli.

Laura Chiatti, seducente e sensuale: da capogiro – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Seguita da un milione di follower, Laura Chiatti condivide molti momenti delle sue giornate e alcuni scatti sui vari set. Ha da poco concluso le riprese di un progetto ideato dal marito Marco Bocci. E’ la prima volta che i due collaborano professionalmente e il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa hanno combinato insieme.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Grazie di esistere” Bianca Guaccero irresistibile: quel dettaglio è già virale – FOTO

Intanto, l’attrice sfoggia una foto di uno shooting fotografico dove indossa un vestito attillato, corto fino al ginocchio e un paio di stivali alti. I colori sono chiari e il trucco mette in risalto i suoi lineamenti dolci fini.

“Nelle donne ogni cosa è cuore, anche la testa”. Scrive sotto al post che ha già fatto il giro del web ed ha conquistato molti e like e commenti come: “E tu hai”, poi ancora “Ogni giorno più bella”. Qualcun altro ha aggiunto: “Una forza della natura”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Federica Sciarelli: prima il cambio di programma, poi la commozione in diretta

Ancora una volta la Chiatti ha fatto centro, l’attrice perugina sa come attirare l’attenzione e non perde occasione di farlo. Sul suo profilo Instagram non mancano critiche nei suoi confronti, in particolare sul suo corpo. Per molti è considerata troppo magra, ma a lei non importa e continua la sua vita a testa alta lasciandosi le voci, cattiverie e discorsi inutili alle spalle.