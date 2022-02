Federica Sciarelli nel corso di “Chi l’ha visto?” ha spiazzato tutti in diretta: quello che ha fatto è stato inaspettato

Federica Sciarelli da anni ormai ha conquistato il cuore del pubblico di Rai 3 che guarda con attenzione ed affetto “Chi l’ha visato?”, la storica trasmissione che la giornalista conduce magistralmente. Casi di sparizione e anche molta cronaca raccontati sempre con lucidità e chiarezza fanno della trasmissione un must del mercoledì sera che non arretra mai di un passo negli ascolti.

Riservata, pacata ma incisiva quando serve, Federica Sciarelli piace proprio per questo e ogni mercoledì sera la sua trasmissione diventa un trend continuo sui social, soprattutto su Twitter.

A lei sono andate ancora una volta i complimenti del pubblico che ha apprezzato moltissimo la scelta fatta. Chi la segue ha gradito le parole scelte e usate dalla giornalista in diretta con un cambio di programma. La Sciarelli ha spiazzato tutti ma positivamente. Ecco perché.

Federica Sciarelli: parole semplici ma profonde

Nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli ha scelto di ricordare Donatella Raffai, la prima storica conduttrice della trasmissione di Rai 3 che si è spenta il 10 febbraio scorso. Erano anni che non si vedeva in tv ma tutti la ricordavano nitidamente, proprio lei che “Chi l’ha visto?” lo aveva tenuto a battesimo.

Proprio per questo la Sciarelli ha scelto di dedicare l’anteprima della sua trasmissione per mandare un pensiero alla collega scomparsa cambiando decisamente la solita scaletta.

“Permettetemi due parole, io Donatella Raffai non l’ho mai conosciuta– ha precisato con il volto visibilmente commosso – ma per me è stata sempre una formidabile compagna di viaggio, è lei che ha fatto grande Chi l’ha visto? e rimarrà, per me, una formidabile compagna di viaggio”.

Poche parole, semplici ma incisive che sono arrivate dritte al cuore degli italiani. Come sempre la conduttrice è rimasta nel suo stile garbato e sobrio e questo è piaciuto molto al pubblico che anche per questa occasione ha fatto volare in alto l’#chilhavisto.

“Poche parole per Donatella Raffai ma quelle buone. Una preghiera per Donatella” uno dei commenti che si leggono sui social. E poi ancora: “Omaggio meraviglioso alla Raffai: asciutto e sincero. Come sarebbe piaciuto a lei”.