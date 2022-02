Il sorriso di Bianca Guaccero è virale, spunta una foto in cui sfoggia il suo lato migliore e i fan sono impazziti nel vederla così bella

Classe 1981, di origine pugliese, attrice e conduttrice. Bianca Guaccero nel corso degli anni ha conquistato milioni di fan che oggi la seguono su Rai2 con il programma “Detto fatto”.

Seducente, accattivante, sensuale e sempre sul pezzo. Sa come attirare l’attenzione dei telespettatori che non perdono occasione di supportarla e sostenerla in ogni situazione. La sua trasmissione con il passare del tempo si è rivelata un vero successo ed ora il pubblico non può più farne a meno.

Bianca Guaccero, che sorriso irresistibile – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Molto attiva anche sui social, la conduttrice di “Detto fatto” condivide con i fan alcuni momenti delle sue giornate e le foto del prima o del post puntata non mancano mai. L’ultimo scatto è già diventato virale ed i follower sono impazziti nel vedere così tanta bellezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Can Yaman e Francesca Chillemi, ora è ufficiale: i fan non aspettavano altro

“I sorrisi avvicinano più dei passi e aprono più porte delle chiavi…”, la Guaccero riporta una frase di Ezio Bosso e sfoggia un sorriso unico e irresistibile. Il suo sguardo è solare e i capelli tirati mettono in primo piano i lineamenti.

“Il tuo sorriso rende perfetto ognuno di noi, sei perfetta Bianca” ha commentato qualcuno sotto al post e poi ancora “Il sorriso più bello della tv“, qualcun altro ha scritto: “Il tuo sorriso smagliante mi illumina sempre le ombre che nascondo. Grazie di esistere..”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Charlene di Monaco nuovo colpo di scena a Palazzo: la decisione del Principe Alberto getta nel panico

Il pubblico non vede l’ora di vederla in tv con l’ultimo appuntamento della settimana, ogni puntata è ricca di sorprese e novità, storie e ospiti speciali che rendono tutto più piacevole. Prendere il posto della Balivo non è stato semplice, ma Bianca Guaccero ha superato la prova ed attualmente è lei la regina del primo pomeriggio targato Rai.