“Mi mandi il cardiologo che ho un infarto”, Justine Mattera la posa illogica in intimo e tacchi a spillo: un sogno ad occhi aperti – FOTO

Justine Mattera si esibisce sui social con una posa fuori dal normale e con intimo e trasparenze: irresistibile!

La showgirl ed ex superstar del piccolo schermo, Justine Mattera ha fatto il pieno di likes durante l’ultima pubblicazione via social che non ha lasciato spazio all’immaginazione.

Si tratta di un momento unico, speciale sotto tutti i punti di vista. Un po’ una sorpresa dal punto di vista della privacy per lei, in questo periodo impegnata assiduamente in attività montane tra trekking e super bike.

Di tanto in tanto, la celebrità di Rockville, nonostante il peso della carta d’identità si esibisce spingendosi oltre le più comuni aspettative. Basta pensare alle tante pubblicazioni lanciate via social che attirano migliaia di appassionati da tutto il mondo e rimandano alle performance di un tempo.

Stavolta Jasmine ha scelto l’ambiente di casa per proteggersi dalle pungenti temperature esterne. Nonostante il freddo, lo spettacolo non ha fatto mancare i momenti più stuzzicanti ai quali la showgirl è ormai abituata

Justine Mattera, una performance da brividi tra le quattro mura: posa da arresto cardiaco

