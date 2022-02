Parole al veleno quelle usate dalla figlia di Ornella Muti nei confronti di Adriano Celentano. Adesso arriva la sua verità

Adriano Celentano, ormai non è più un mistero, ha tradito sua moglie Claudia Mori con Ornella Muti. È un fatto che risale ad oltre 30 anni fa ma il Molleggiato ne ha parlato solo qualche anno fa vuotando il sacco e ammettendo la forte passione che c’è stata con la collega.

Proprio Celentano e la Muti che abbiamo visto al fianco di Amadeus nella prima serata del Festival, hanno lavorato fianco a fianco in due film iconici degli anni Ottanta: “Il bisbetico domato” e “Innamorato Pazzo”. Una coppia che sugli schermi ha fatto sognare ed un’esperienza che per i due attori è stata galeotta.

Un tradimento da parte di Celentano mai ammesso allora ma rivelato solo a distanza di tempo. A tutto questo non ci sta la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli che sottolinea che oggi se ne parla come se sua madre non esistesse e invece non è così. Su Instagram la figlia della grande attrice non ha freni e spara a zero su Celentano.

La figlia di Ornella Muti schiaccia Celentano: parole al veleno

Vuota il sacco Naike Rivelli su Adriano Celentano e la storia avuta con la mamma Ornella Muti. Lo fa da spettatrice, anche se piccola. Colei che ha visto e vissuto tutto di quel “signor Adriano che veniva a casa di mamma”. La figlia della Muti era piccola, aveva 5 o 6 anni ma di Celentano si ricorda benissimo. “Faceva il simpaticone” sottolinea.

La Rivelli ha precisato che tradire la moglie è stato uno sbaglio ma all’epoca, lei lo ricorda, Celentano “sembrava molto felice di farlo, anche di essere scherzoso e favoloso con me, che non sapevo niente”.Una coltellata nello stomaco verso il celebre artista che oggi racconta tutto con nitida freddezza dimenticando, forse, quello che era stato.

La figlia di Ornella ricorda che per via delle indiscrezioni circolate in quegli anni sua mamma è stata massacrata dai media ma nonostante questo ha sempre usato il silenzio stampa “soprattutto per rispetto di Claudia e della sua famiglia” ha puntualizzato.

Infine la mazzata più grossa che mette nero su bianco l’ingratitudine del Molleggiato: “Invece di sputare tristi affermazioni sul passato” chiosa avrebbe dovuto ringraziare la mammache lo ha fatto diventare “famoso come attore in tutto il mondo”.