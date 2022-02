Incendio divampa in una villetta bifamiliare: donna perde la vita

Nel pomeriggio di ieri, una donna di 47 anni è morta dopo che un incendio è divampato nella sua villetta di Ciampino, in provincia di Roma. Inutile la corsa in ospedale.

Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e sono entrati nella villetta bifamiliare. In mansarda, i soccorritori hanno rinvenuto la donna riversa al suolo che è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. Ora i carabinieri, a cui sono affidate le indagini, stanno cercando di risalire alle cause che hanno innescato il rogo.

Dramma nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 17 febbraio, a Ciampino, comune in provincia di Roma. Una donna colombiana di 47 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è morta dopo che un incendio ha avvolto la villetta bifamiliare dove viveva, in via Cappalonga.

La 47enne, riporta la redazione de Il Corriere della Città, era in casa quando sono divampate le fiamme ed avrebbe provato a mettersi in salvo recandosi in mansarda. Purtroppo, però le esalazioni da monossido di carbonio le hanno fatto perdere i sensi.

Preso la villetta sono intervenuti i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno domato il rogo e, una volta giunti in mansarda, hanno rinvenuto la donna esanime. Immediatamente soccorsa, la 47enne è stata trasportata presso il Policlinico Tor Vergata. Qui i medici hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita, ma poco dopo si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per asfissia a cause delle esalazioni del fumo.

Non si conoscono ancora le cause che hanno dato origine all’incendio. In tal senso, i carabinieri, giunti sul posto insieme ai soccorritori, hanno avviato le indagini.