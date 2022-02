Covid-19, monitoraggio settimanale Iss: dati ancora in calo

Covid-19, i dati contenuti all’interno del monitoraggio settimanale dell’Iss evidenziano un netto miglioramento dell’andamento dell’epidemia nel nostro Paese.

Ancora in miglioramento l’andamento dell’epidemia in Italia. A confermarlo è il consueto monitoraggio effettuato dalla Cabina di Regia, i cui dati sono stati pubblicati stamane sul sito dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità).

Dal report emerge il nuovo calo dell’incidenza dei casi settimanali e dell’indice di trasmissibilità Rt. In discesa anche i livelli di occupazione dei pazienti Covid negli ospedali, sia nei reparti di terapia intensiva sia in quelli ordinari.

#covid19 🦠dati monitoraggio

📊Incidenza settimanale in diminuzione: 672 casi su 100mila abitanti

📉Rt in calo a 0,77 vs 0,89

🏥Occupazione intensive al 10,4%

Leggi il comunicato⤵️https://t.co/zNX6ptcLVk

— Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) February 18, 2022