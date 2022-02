Il gruppo musicale italiano ‘Il Volo’ ha pubblicato un nuovo post sulla loro pagina Instagram: si tratta della locandina del prossimo tour.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno finalmente dato il grande annuncio: sono uscite le date del loro prossimo tour.

Inizialmente la partenza era prevista per questa primavera 2022, ma a causa del Covid, come riportato nella didascalia del loro ultimo post, sarà rimandata a questo autunno, dal mese di Settembre.

“Ciao ragazzi, purtroppo a causa dell’attuale clima con la pandemia in corso, ci dispiace condividere che non saremo in grado di presentare Il Volo Sings Morricone & More Tour questa primavera come originariamente previsto” E’ stata questa l’introduzione alla lunga descrizione, che annuncia la decisione finale di far partire il tour un po’ in ritardo rispetto a quanto stabilito in precedenza.

Il Volo, alcune date sono state cancellate… è previsto un rimborso?

Successivamente i tre artisti hanno continuato spiegando che alcune date sono state riprogrammate, a differenza di altre che, invece, sono state proprio cancellate, a causa della disponibilità delle sedi.

I biglietti precedentemente acquistati, però, saranno validi per gli spettacoli riprogrammati, con disponibilità di rimborso al momento dell’acquisto.

La lunga didascalia si è conclusa con la frase seguente: “Grazie mille per il vostro sostegno“.

Il post ha compiuto il giro del web, ottenendo innumerevoli mi piace, svariate condivisioni e tantissimi commenti, provenienti da ogni parte del mondo.

Ecco alcuni esempi: “Aspetteremo tutto il tempo necessario”; “Messico per favore! Sto rimandando la gravidanza, così posso viaggiare per vedervi”; “Siamo molto dispiaciuti di dover aspettare, ma saremo ancora più entusiasti di vedervi il prossimo autunno!” oppure “Non vedo l’ora di vedere questi geni vocali qui in Brasile!”.

Una cosa è certa: gli artisti della band “Il Volo” hanno fatto breccia nel cuore delle persone di tutto il mondo!