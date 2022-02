Nadia Toffa come fonte di ispirazione per l’approdo nel noto programma di Italia 1. Parla lui e colpisce tutti

Nadia Toffa resterà per tutti una delle Iene più toste e coraggiose del programma di Davide Parenti e della vita. Proprio lei che con il suo lavoro ha sempre affrontato tante sfide e le ha vinte, nel personale non è riuscita a prevalere in quella guerra che l’ha resa testimone della sofferenza ma anche del coraggio e della tenacia nel non arrendersi. Lei che ha combattuto con tutte le sue forze per rimanere attaccata alla vita che amava tantissimo, dopo due anni di lotta ha perso la sua sfida più grande.

Ma come spesso si dice, una persona vive nel ricordo di chi l’ha conosciuta ed in questo caso Nadia Toffa vive non solo nei suoi cari ma nel ricordo di tutti i telespettatori che l’hanno sempre seguita con entusiasmo ed orgoglio per il suo lavoro. Ieri sera, proprio lei, è tornata a casa, a “Le Iene Show” nel modo più bello e dolce che si poteva immaginare.

Nadia Toffa: lei alla base di tutto. Parla lui

Ieri Nadia Toffa è rivissuta tramite il ricordo di un nuovo e speciale inviato de “Le Iene”, Joe Bastianich. In una sua intervista al Corriere della sera, il personaggio televisivo ha ricordato proprio la giornalista scomparsa spiegando di essersi convinto ad accettare il ruolo proprio in suo ricordo.

“Ho conosciuto le Iene tramite Nadia, tanti anni fa. Ammiravo il suo lavoro: oggi prendo ispirazione dalla sua energia, dalla sua integrità, dal suo giornalismo intenso”. La neo Iena ha ammesso che mai avrebbe immaginato di fare, dopo tanto tempo, la stessa cosa che per anni ha fatto la sua cara amica. “La sua figura mi ispira moltissimo” ha rivelato.

E sicuramente la giornalista sarebbe stata molto orgogliosa di tutto questo e non ci sarebbe stato modo migliore per omaggiarla. Ieri, al suo debutto, il restaurant man americano si è concentrato sulle criptovalute mostrando, nel suo servizio, luci e ombre di un sistema ancora troppo poco conosciuto ma sempre al Corriere ha ammesso di avere molte idee di stampo internazionale.

Non solo politica e fatti assurdi, ma anche “scomodi che accadono nel mondo e che mi piacerebbe raccontare in modo umano e vero, con la mia personalità che è fatta anche molto di ironia”.