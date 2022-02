Soleil e Jessica, allucinante confessione a bassa voce: “È dell’altra sponda”

Nel pomeriggio, Soleil Stasi e Jessica Selassié hanno fatto delle pesanti considerazioni su Nathalie Caldonazzo: al “GF Vip” esplode la tensione

Se c’è una persona che non è proprio riuscita a guadagnarsi le simpatie dei propri compagni d’avventura è proprio Nathalie Caldonazzo. La showgirl, entrata nella casa più spiata d’Italia quando l’avventura, per molti, era già cominciata, ha dovuto faticare per entrare nelle grazie dei suoi inquilini. E con alcuni, d’altra parte, l’attrice non sembra ancora esserci riuscita.

Nel corso della puntata di ieri sera, sono emersi tutti i dissapori venutisi a creare tra l’attrice e Jessica Selassié. Le due, che hanno discusso a lungo a proposito della spesa, non se le sono di certo mandate a dire.

Nel pomeriggio di quest’oggi, tuttavia, anche un’altra concorrente del “GF Vip” è parsa avercela particolarmente con la Caldonazzo. Si tratta di Soleil Stasi, che, appartatasi con Jessica, ha fatto delle rivelazioni sconcertanti su Nathalie. Quello che è emerso va oltre ogni immaginazione.

Soleil e Jessica, allucinante confessione su Nathalie Caldonazzo : “È dell’altra sponda”

Nathalie Caldonazzo non è certamente tra i concorrenti più amati di questa edizione del “GF Vip”. Proprio durante la puntata di ieri, l’attrice ha avuto la possibilità di chiarire un diverbio che la vedeva coinvolta assieme a Jessica Selassié. Le due, come abbondantemente dimostrato, si sopportano a stento. E proprio oggi, nel pieno del pomeriggio, sarebbero emersi ulteriori aspetti del carattere della showgirl.

Soleil Stasi, che si trovava in cucina a chiacchierare con Barù, ha fatto chiamare la Selassié per raccontarle di un assurdo siparietto che vedeva protagonista proprio Nathalie. “Prima si è avvicinata a me chiedendomi se io e te ci parlassimo” – ha spiegato la Stasi ad una Jessica a dir poco sconcertata – “Secondo te lo fa apposta per creare zizzania?“. La Selassié, di fronte al quesito posto dalla coinquilina, non ha avuto molti dubbi.

“Certo che lo fa apposta, lei vuole mettere zizzania“, ha replicato Jessica, che non sembra più in grado di tollerare la convivenza con la showgirl. La sorella di Lulù, che ha definito ambiguo e manipolatorio il comportamento della sua nemica, ha iniziato a sparare a zero su di lei.

“Quando deve attaccare cerca sempre di andare verso la persona più comoda in quel momento” – ha sentenziato la Selassié, per poi proseguire – “Cambia sponda ogni volta“. Come si è intuito, tra le due non c’è alcuna possibilità di instaurare una pacifica convivenza. Anche da parte di Soleil e Barù, d’altro canto, il giudizio è stato il medesimo.

Per Nathalie, il percorso al “GF Vip” si sta facendo più arduo del previsto. Se la concorrente non riuscirà ad instaurare al più presto delle solide alleanze, la sua avventura all’interno della casa potrebbe giungere al termine prima del previsto.