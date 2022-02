“Sei meglio di una ragazza di 20 anni” Barbara D’Urso, leggiadra per le vie della città: l’abito sottilissimo svolazza un po’ troppo – FOTO

Barbara D’Urso, la celebre conduttrice leggiadra per le vie della città. Ma l’abito è sottilissimo e svolazza un po’ troppo.

Barbara D’Urso ci prova ed anche stavolta è un successo. Il volto noto di Canale Cinque, seguitissima sui social propone pure oggi una serie di scatti fatti in giro per la città: outfit da capogiro e quel modo di fare che la rende unica, che piaccia o no agli utenti social.

Non si riesce ben a comprendere come mai abbia quasi tre milioni di followers ma ogni post diventa motivo di scontro perenne con la D’Urso, non sapendo quale sia il motivo. La conduttrice osa con gli outfit e certamente la presenza fisica glielo permette quindi gli attacchi che riceve sotto ogni post rimangono meramente sterili. E’ una donna bellissima.

Barbara D’Urso, l’abito sottilissimo svolazza sotto gli occhi del web: pazzesca

La regina di Canale Cinque si gode il sole mattutino e ne approfitta per una serie di foto che la immortalano in tutto il suo splendore. Sono cinque gli scatti che la vedono coinvolta in azioni diverse. Citando la canzone dei Lunapop – “Ma come è bello andare in giro con le ali sotto i piediiiiiii ..🛵 buon week end amici” – per meglio raccontare la prima foto che la vede su una Vespa, nelle altre foto invece è intenta a passeggiare e camminando con invidiabile nonchalance sui tacchi a spillo.

Abito svolazzante con stampa animalier e poi gli stivaloni, ben sopra le ginocchia che danno un tocco ancora più graffiante. Un fan ne apprezza particolarmente lo stile e commenta così: “Sei meglio di una ragazza di 20 anni” .

In effetti che piaccia o no la D’Urso ha un portamento ultra femminile ed un lato fresco e sbarazzino che molte donne rifiutano di avere. La D’Urso è così e viene amata anche per questo. I commenti molto cattivi lasciano il tempo che trovano. E’ giusto poter esprimere un’opinione, ma certi commenti sono veramente tristi. E’ ora di cambiare.