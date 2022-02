Michelle bacia Eros, Trussardi reagisce così: la FOTO pazzesca dice tutto

Michelle in tv insieme ad Eros. Tomaso Trussardi non la prende bene e così risponde per le rime alla sua ex moglie. Non ci sono equivoci

Michelle Hunziker è tornata in tv dopo la parentesi poco felice della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, ed in un attimo ha cancellato i brutti pensieri. Su di lei solo commenti positivi, pieni di complimenti per un successo che ha catturato la critica ed il pubblico.

Ma certamente il gossip non si è fermato su di lei, anzi. Merito del tenero bacio che la conduttrice si è scambiata in prima serata con il suo ex marito, Eros Ramazzotti che le ha dedicato “la sua canzone”.

Ci è voluto davvero poco per tornare indietro nel tempo, sognare ad occhi aperti e immaginare che forse, un ritorno di fiamma, è davvero possibile. Ma a tutto questo Tomaso Trussardi come ha reagito? Lui e Michelle ormai non sono più una coppia ma vedere una scena del genere certamente avrà suscitato delle emozioni. La sua risposta è più che emblematica e arriva tramite i social.

Michelle con Eros, Trussardi risponde così: la FOTO

Tomaso Trussardi non è mai stato un uomo che si è fatto influenzare dal gossip eppure dopo la fine del suo matrimonio con Michelle Hunziker ha dato modo di parlare di lui.

Seppure non troppo favorevole a mostrare scatti di famiglia sui social, questa volta ha fatto davvero uno strappo alla regola, forse per mandare un messaggio chiaro e diretto alla sua ex moglie che in prima serata ha baciato con il suo primo marito.

Seduto sul divano di casa, ripreso di spalle, abbraccia le sue due bambine, una da un lato e una dall’altro, in un tenero scatto di famiglia tra cuscini del suo brand e tanti quadri alla parete.

Niente tv e nessuna immagine che potrebbe infastidire. Impossibile non notare che c’è una velata ma pungente risposta verso la Hunziker. In un momento in cui molto probabilmente è stato infastidito da quel bacio che ha fatto il giro del web e dei giornali, lui ha rimarcato il suo amore verso le sue due bambine, al momento gli unici amori della sua vita.