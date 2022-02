Regina indiscussa del sabato sera di Rai Uno, Milly Carlucci vanta da anni eleganza, professionalità ed empatia con il pubblico, elementi chiave per chi vuole fare il suo lavoro continuando ad essere amata e ricercata.

Sono ormai tantissimi anni che Milly conduce il fortunato dance show “Ballando con le stelle”, il sabato sera su Rai Uno ma tra i programmi condotti dal grande riscontro c’è anche “Il cantante mascherato”, che si conferma in fase di preparazione per la terza edizione.

La professionalità e la carriera di Milly Carlucci sono fuori discussione, ha negli anni confermato e se possibile aumentato l’amore con il pubblico, semplice e raffinata attraverso i suoi programmi, regala al telespettatore qualche ora di divertimento davanti alla televisione, riuscendo ad unire insieme tutta la famiglia, essendo amata dai ragazzi come dalle persone più adulte. Essendo al timone di programmi da prima serata, Milly indossa sempre outfit eleganti, avendo anche a disposizione una predisposizione fisica a favore di vestiti lunghi e aderenti su tutto il corpo, ma come mai tra queste scelte di look non l’abbiamo mai vista con la minigonna? La conduttrice ha dichiarato: “Perché non metto la minigonna? Non ho le gambe per farlo e nemmeno l’età”.

Milly Carlucci non indossa mai la minigonna, la conduttrice risponde: ” Non ho le gambe per farlo e nemmeno l’età”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Amici 21”, Luigi e la malattia mai rivelata: le sue lacrime commuovono Maria

Milly Carlucci in un’intervista, in occasione dell’uscita del suo libro “Il meglio di te”, ha raccontato del suo lavoro e della scelta di non voler mai indossare la minigonna. “Lavoro in tv e per questo devo sempre essere così, non posso prendere peso. Ad una donna non sono concessi difetti, l’uomo invece si può mostrare con qualche kilo in più e senza capelli da un giorno all’altro”.

Milly ha quindi dichiarato di non voler indossare la minigonna perché l’età e le sue gambe non le permetterebbero di sentirsi al meglio con se stessa, scelta assolutamente personale che va rispettata anche se, dal personale parere di chi legge le sue dichiarazioni, sono i molti a pensare che una donna come lei, con un fisico bello elegante e prestante, potrebbe permettersi qualsiasi indumento, con l’assoluta certezza di risultare sempre una donna di classe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Aaah, tu vuoi fare la baldoria!”. Guendalina Tavassi: forme esplosive in piscina. La FOTO in costume fa impazzire il web