Guendalina Tavassi. La showgirl ed ex concorrente del “Grande Fratello” ha una florida carriera anche sul web. Le sue foto su Instagram fanno furore: fan in delirio

Vi ricordate Guendalina Tavassi? Nata il 1° gennaio 1986 a Roma è diventata nota grazie alla sua partecipazione all’undicesima edizione del “Grande Fratello”.

Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia ha voluto cavalcare l’onda della popolarità acquisita mettendosi in gioco sul piccolo schermo in qualità di showgirl e opinionista. É stata spesso ospite dei salotti televisivi di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” e “Mattino Cinque”, è stata valletta in Rai dello show “Me lo dicono tutti!” e ha messo alla prova le sue qualità di performer nel talent di Carlo Conti “Tale e quale show”. É tornata al genere reality diventando una naufraga della nona edizione de “L’Isola dei famosi”.

Guendalina Tavassi: una dea tutta curve in costume da bagno

