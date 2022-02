“Amici 21”, Luigi e la malattia mai rivelata: le sue lacrime commuovono Maria

Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis ha spiazzato tutti nell’ultimo daytime con un racconto inaspettato: scopriamo insieme cosa è accaduto

Luigi Strangis è uno degli allievi più amati di questa lunga edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo, entrato all’interno della scuola a settembre, ha fatto un percorso di crescita davvero molto importante nel corso di tutto questo tempo. Di recente, però, è successo qualcosa che ha fatto scoppiare le polemiche sui social.

Luigi, infatti, ha cantato il suo nuovo inedito durante l’ultima puntata andata in onda. “Tondo Ciccione“, così si intitola questo brano, ha scatenato le polemiche del web. La canzone gli è stata regalata da Enrico Nigiotti, che con questo testo ha voluto raccontare la storia di un ragazzo che veniva preso in giro a scuola a causa del suo fisico.

Amici di Maria De Filippi: lo sfogo di Luigi Strangis

In questi giorni ci sono state molte polemiche per questo nuovo inedito, perché Luigi essendo molto magro, viene visto un po’ fuori luogo nel momento in cui canta qualcosa di questo tipo. Durante l’ultimo daytime, mentre c’era Michele Bravi come ospite in collegamento, Luigi ha avuto modo di cantare il suo inedito ancora una volta. E, in questa occasione, Maria De Filippi ha deciso di rivelare perché questa canzone è stata assegnata proprio a lui.

Luigi, infatti, soffre di diabete da diverso tempo e quindi in qualche modo si rivede nel testo di Tondo Ciccione. Le parole di Maria lo hanno molto commosso: la conduttrice, infatti, ha raccontato di ammirarlo molto per la leggerezza con cui affronta la sua malattia.

Qualcuno sui social si è scusato per non averlo capito, qualcun altro invece ha accusato la conduttrice di aver strumentalizzato la malattia del ragazzo.