Carlotta Mantovan ha cambiato vita: la decisione radicale presa dalla vedova di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan: una coppia bellissima divisa dalla prematura e dolorosa morte del noto presentatore televisivo. La giornalista ha preso una decisione importante

Alcuni personaggi televisivi riescono tramite la loro grazia, la professionalità, il talento e la signorilità a entrare nelle case dei telespettatori divenendo quasi come dei membri della famiglia.

È il caso del presentatore Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo 2018 a causa delle conseguenze di un’emorragia cerebrale cinque mesi dopo essere stato colpito da un ictus. A distanza di quasi quattro anni da questo funesto evento permane ancora un senso di incredulità e di scarsa accettazione di fronte all’ineluttabilità della morte.

Carlotta Mantovan: la vedova di Fabrizio Frizzi ha detto addio all’Italia. Dove si trova adesso

Frizzi ha lasciato la moglie, l’ex modella e giornalista Carlotta Mantovan, dalla quale ha avuto un’unica figlia, la piccola Stella (3 maggio 2013). Il conduttore aveva 55 anni quando nacque e, felicissimo, disse queste parole: “Pensavo non capitasse più, avremo un tempo condensato”. Purtroppo, il destino avverso ne ha concesso anche meno del previsto ma lui vive nei ricordi delle migliaia di persone che lo hanno stimato e ammirato durante la sua florida carriera.

Carlotta Mantovan aveva intrapreso un percorso lavorativo presso la tv di Stato apparendo su Rai3 al fianco di Michele Mirabella nel programma “Tutta Salute” e a “Portobello” con Antonella Clerici su Rai 1.

Tuttavia, come riporta il sito Dagospia, ha deciso di allontanarsi dalla luce dei riflettori e ha rivoluzionato la sua vita e quella della sua bambina trasferendosi in Francia.

La donna è molto attenta a preservare la privacy e la serenità di Stella. La segue con amore e cerca di trasmetterle le sue passioni come quella per la natura e per gli animali. Condividono attimi speciali facendo insieme equitazione, così come ha raccontato la stessa Mantovan al programma “Storie italiane” durante un’intervista.

“Lei mi imita, le piace prendersi cura del pony” – aveva raccontato – “Ho cominciato a fare equitazione alla sua età ed è sempre stata una passione fortissima. Mi fa stare bene e mi rimette a posto con il mondo”.