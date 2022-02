Il Volo, la notizia inaspettata che delude tutti. Il passo indietro senza precedenti

Il Volo nelle ultime ore, tramite post su Instagram, ha annunciato un’importante e inaspettata novità. Nessuno se lo aspettava, i fan sono molto delusi

Il trio Il Volo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, è il trio di tenori italiano più famoso nel mondo. Nonostante la giovane età, i tre affiatatissimi ragazzi hanno già raggiunto altissime vette di successo e non intendono certo fermarsi.

La loro carriera ha avuto inizio, come tutti sanno, quando i tre si sono incontrati sul palco del programma condotto da Antonella Clerici, Ti lascio una canzone. Era il 2009 e i tre avevano appena 14 anni. Da allora non si sono più separati, coltivando insieme alla loro passione per la musica anche una profonda amicizia e diventando così negli anni, i tre tenori più famosi del mondo.

Il Volo e la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire

La carriera dei tre tenori, nonostante la giovane età, è costellata di grandi successi e traguardi. Al momento hanno all’attivo ben sette album. L’ultimo è intitolato Il Volo Sings Morricone ed è uscito solo pochi mesi fa e come si evince dal titolo è la raccolta di una serie di brani per celebrare al meglio il grande maestro della musica italiana.

La notizia che Piero, Gianluca e Ignazio hanno dato ai fan, tramite Instagram, riguarda proprio questo loro ultimo progetto e il loro intento di onorare il grande Morricone. Per il trio era in programma un tour speciale, Il Volo Sings Morricone and More e vi era grande attesa da parte di tutti per questo evento speciale.

Nelle ultime ore però è arrivata la brutta notizia, il tour sarà rimandato a causa dell’ancora attuale clima pandemico. Le nuove date dei concerti sono previste per settembre, alcune date però sono state definitivamente cancellate. I tre ragazzi danno l’annuncio di ciò con grande dispiacere tramite post su Instagram. Inutile dire che i fan sono estremamente delusi per l’accaduto.