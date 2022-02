Un ritorno che non stupisce quello del giovane artista che dopo più di venti settimane riconquista la vetta della classifica FIMI

Come ogni settimana FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha rilasciato i dati relativi alle vendite degli album, dei vinili e dei singoli in Italia. Nonostante siano trascorse due settimane dalla fine del Festival di Sanremo sono ancora una volta gli artisti della settantaduesima edizione i protagonisti delle classifiche.

Se il podio dei singoli è rimasto totalmente invariato, quello degli album vede il ritorno in prima posizione del giovane artista che continua a macinare successi. Anche dopo più di venti settimane il suo album di debutto è riuscito a riconquistare la vetta, grazie soprattutto all’esposizione ottenuta sul palco dell’Ariston.

Blanco da record: dopo la vittoria a Sanremo sbaraglia la concorrenza

Il Festival di Sanremo si è concluso con la vittoria di “Brividi“, il brano portato in gara da Mahmood e Blanco, il giovane artista che con il suo album di debutto “Blu Celeste” era già riuscito ad accendere le luci sul suo potenziale artistico.

Per la terza settimana consecutiva è proprio il brano vincitore a essere il singolo più venduto della settimana secondo la classifica FIMI. Nessuna modifica al resto del podio con Irama e La Rappresentante di Lista ancorati al secondo e al terzo posto, rispettivamente con “Ovunque Sarai” e “Ciao Ciao“.

Dopo aver segnato un nuovo record proprio con “Brividi“, decretato il brano italiano con il maggior numero di stream ottenuti nelle prime ventiquattro ore su Spotify, Blanco è riuscito in un’altra incredibile impresa. In pochi minuti le date del suo tour sono andate sold out, vendendo in totale più di 300mila biglietti. E non solo, il suo album di debutto “Blu Celeste” è tornato al primo posto della classifica FIMI, a distanza di ventitré settimane dalla sua uscita.

Al secondo posto tra gli album più venduti troviamo Rkomi con “Taxi Driver“, altro incredibile successo dell’anno passato, mentre in terza posizione rimane il disco di “Sanremo 2022“, nel quale sono contenuti tutti i brani in gara nell’ultima edizione.

Discorso differente per i vinili che vedono trionfare Achille Lauro con il suo “Lauro – Achille Idol Superstar“. L’artista debutta al primo posto riuscendo a superare i Maneskin che con “Teatro D’Ira Vol I” scendono in seconda posizione. Nonostante questo Blanco trova il suo spazio anche tra i vinili, conquistando il gradino più basso del podio dei più venduti della settimana.

Numeri davvero sorprendenti e che posizionano Blanco tra gli artisti di maggior successo del momento.