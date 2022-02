Una deliziosa curiosità sul trascorso amoroso di Amadeus, rapisce con imminenza l’interesse del pubblico. Si tratta della sua prima moglie, Marisa.

Se nel presente l’ultima promessa dello showman romagnolo, Amadeus, risulta essere stata mantenuta di fronte alle telecamere della storica trasmissione “Che Tempo Che Fa“, nel mentre un ulteriore appiglio nel suo passato è destinato a tornare in auge. Mentre domani sera, domenica 20 febbraio, il conduttore del “Festival Di Sanremo” sarà ospite su Rai Tre di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, una latente curiosità si poggia con delicatezza sulla sua prima compagna di vita.

Da settimane, la showgirl ed attuale moglie del protagonista dei “Soliti Ignoti“, Giovanna Civitillo, è in testa alle classifiche del gossip. Eppure, un secondaria parentesi altrettanto richiesta dal pubblico, ha preso il nome in queste ore di Marisa Di Martino. Vi ricordate di lei? Ma soprattutto, che percorso ha intrapreso in questi anni la sua ex fiamma? Scopriamolo insieme.

Amadeus: che fine ha fatto Marisa? E’ grande curiosità sulla prima moglie dello showman

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Amici 21”, Luigi e la malattia mai rivelata: le sue lacrime commuovono Maria

Marisa e Amadeus sono sorvolati a nozze nel 1993, dieci anni prima dell’ingresso di Giovanna nella vita dello showman. All’epoca, il conduttore classe 1962, era infatti alle prese con i suoi esordi televisivi. E, con maggior precisione, si trovava nel mezzo della sua esperienza con “Festival Bar“, che durò per ben quattro annualità. I due inoltre ebbero una figlia, Alice Sebastiani, ora venticinquenne.

La separazione del conduttore non ha nulla a che vedere con il suo fatidico incontro con Giovanna. Infatti Amadeus e Marisa prenderanno due strade diverse già nei primi tempi del 2000. E, soltanto dopo aver conosciuto Giovanna nel 2003, Amadeus deciderà di sposarsi nuovamente nel 2009. Anche se, il matrimonio tinto di bianco, potrà essere festeggiato soltanto una decade più tardi, stando alla documentazione degli atti della Sacra Rota.

Dunque, nonostante le notizie su Marisa risultino essere poche e nette, vista innanzitutto la sua volontaria lontananza dai riflettori, si conosce però ad oggi nei dettagli il suo lato creativo. Nota e talentuosa cake-artist, residente nel capoluogo lombardo, Marisa ha dato il meglio di sé nella sua professione e pare abbia sempre prediletto l’armonia nel rapporto con il suo ex marito. Allo stesso modo, sulla figlia nata nel momento clou del loro amore, entrambi hanno sempre dimostrato di essere degli ottimi genitori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Charlene di Monaco in difficoltà, decisione clamorosa di Alberto: terremoto nel Principato

In tal modo dunque, la separazione tra i due, pare non abbia mai ostacolato nessuna volontà dei membri della famiglia attuale di Amadeus, quanto della precedente. Un equilibrio di entrambi, lavorativo quanto umano, che renderebbe lo stesso showman ancor più amato dal suo pubblico.