Charlene di Monaco in difficoltà, decisione clamorosa di Alberto: terremoto nel Principato

La situazione di Charlene di Monaco continua a destare preoccupazioni: arriva una decisione clamorosa di Alberto per darle un po’ di serenità.

La preoccupazione per Charlene di Monaco non ha fine. Dallo scorso anno la moglie di Alberto sta vivendo uno dei capitoli più bui della sua vita, dovendo affrontare una misteriosa malattia. Ricoverata negli ultimi mesi in una clinica svizzera, tante le ipotesi su quale patologia l’avrebbe colpita. L’unica certezza è che la Principessa è molto provata e che le fughe di notizie nei suoi confronti sono costanti.

Secondo le ultime indiscrezioni, oltre agli allarmanti problemi di salute ad aumentare il suo malessere il suo matrimonio: tra rumors in merito a presunti tradimenti, a rendere ancora più pesante la situazione la presenza ingombrante di un’ex di Alberto: Nicole Coste. Proprio in merito a quest’ultima il figlio di Grace Kelly e Ranieri ha preso una drastica decisione.

Charlene di Monaco, arriva la decisione drastica di Alberto

In questa difficile fase di vita, Alberto di Monaco sembra voler quanto più possibile al sicuro la moglie creando un clima sereno e rassicurante.

Pertanto ha preso una decisione drastica nei confronti della sua ex ritornata nel principato. La 50enne, originaria del Togo, sembra infatti stia sgomitando presenziando a eventi e manifestazioni a Monaco.

Mamma del secondogenito di Alberto, Alexandre, ha preso parte perfino alla importante celebrazione della tradizionale Festa di Santa Devota, tenutasi a fine gennaio, al fianco del Principe e dei suoi gemellini nonostante nessun l’avesse invitata. Pertanto il royal monegasco starebbe spingendo Nicole a lasciare il principato: quest’ultima si è trasferita a Montecarlo dopo un periodo di attività nel fashion a Londra, dove ha aperto un suo atelier di abiti, tuttavia messo in difficoltà dalla pandemia.

Alla sua presenza già ingombrante di per se, si aggiungerebbero una serie di dure rivelazioni nei confronti di Charlene: in particolare la ex di Alberto avrebbe puntato il dito sul suo ruolo di madre attaccandola per il lungo periodo passato lontano dai suoi figli. Per correre ai ripari e mettere in sicurezza la moglie, arriva la decisione del royal di allontanare la Coste dalla sua famiglia.