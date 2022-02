Pamela Prati a letto in autoreggenti riscrive le regole della seduzione – FOTO a rischio censura

Pamela Prati, la showgirl ancora una volta sa come stuzzicare le fantasie del web. Le sue foto sono da censura.

Regina negli anni ’90 sulle reti Mediaset. Pamela Prati ancora oggi è una donna graffiante e dalla bellezza inestimabile insegnando a tutti come la seduzione sia un dono innato: si ha o non si ha. E lei dimostra di possederne un’elevatissima dose, sia sui social che nelle apparizioni televisive dove ogni occasione è utile per ammirarla ed apprezzarne ogni splendida evoluzione.

Le foto sui social poi sono una continua scoperta, foto che raccontano non solo i suoi impegni quotidiani ma anche gli attimi di relax casalinghi che si trasformano in qualcosa di puramente affascinante. Gli ultimi scatti sono qualcosa di spiccatamente audace e non stupisce se non le troveremo più nei prossimi giorni, sono a rischio censura.

Pamela Prati a letto ed in autoreggenti a riscrivere le regole della seduzione

Certamente delle forte immagini e che colpiscono l’intero popolo social e non è un caso che queste foto hanno sollevato gli umori del web. Un post diventato virale e non è difficile capire il perché, in questi tre scatti la Prati ama stuzzicare e al contempo donare delle visioni assolutamente fantastiche. Le sue gambe sono sempre state tra le più belle della televisione italiana, ieri come oggi.

E questi scatti sono un esempio: premesso che gli autoreggenti in rete stanno bene a pochissime donne, le indossa con una facilità ed un portamento che veramente c’è da rimanerne stupiti. Ed i commenti non tardano ad arrivare: “Sei troppo fantastica con le calze a rete” o ancora “Dici davvero bene !!! e questa rete così indossata cattura sguardo e mente senza via di uscita !!!” solo per citarne alcuni.

Ricchissime le storie della Prati dove racconta – anche con un velo di nostalgia verso una televisione che non c’è più – alcune delle sue numerosissime partecipazioni televisive dov’era una vera star, tra le più ambite divenendo ben presto il sogno proibito degli italiani. E lo è ancora oggi, le sue foto lo dimostrano ampiamente.