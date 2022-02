Spettacolare dono visivo. Con la sua ultima performance infuocata Melissa Satta sancisce l’inizio dell’alta pressione.

Conduttrice sul secondo canale Rai per “Mission Beauty” e duplice presenza su Sky Sport, per trasmissioni come “Gol Deejay” e “Sky Calcio Club”, la modella e showgirl nativa di Boston, Melissa Satta, ha ufficialmente dato inizio alla stagione primaverile. Seppur con largo anticipo e con una folgorante gamma di colori, il risultato si è preannunciato sin da subito come stupefacente.

L’ex storica velina del tg satirico di “Striscia La Notizia“, ai suoi esordi nei primi anni 2000, ha già presentato alcuni importanti cambiamenti riguardo al suo look. In questi giorni, dopo aver optato per una frangetta corta e più sbarazzina, continuando a documentare in rete la sua solida routine sportiva, Melissa ha anche desiderato sorprendere ora ora i suoi spettatori con un’ultimo e fiammante tocco di stile.

“E’ pura dopamina” Melissa Satta fiammante nel completo dà inizio alla nuova stagione

La showgirl di origini statunitensi accompagna la pubblicazione delle sue ultime tre istantanee ad cuore infuocato, che presto rende l’idea sfiorando un cospicuo numero di apprezzamenti. I primi 11mila like sembrano sancire, come suggerirà più tardi la stessa Melissa, il ritmo adatto ai prossimi mesi.

Il completo casual è un ottimo modo per dare inizio alla nuova stagione. La scelta del corallo, nei panni di un comodo tailleur, ha la firma del nota brand citato da Melissa in didascalia. Si tratta di SoAllure. La showgirl presenta, per l’occasione, uno dei modelli realizzati dal brand con il nome di “Dopamine Dressing“, per l’arrivo della primavera 2022.

“Che bel colore” e ancora: “aria di spring“. Come avevano già accennato gli esperti di moda, per quest’annualità tre tinte saranno destinate a primeggiare sulle altre. E, @soallure, dimostra di essere perfettamente al passo con i tempi. Sfumature d’arancione, rosa e verde tingono amabilmente la palette di questa nuova collezione.

“Semplice e particolare“, come i look prediletti dalla bellissima Melissa in quest’ultima settimana. Per giungere, infine, ad un risultato “spettacolare” e pienamente condiviso con unanimità dai suoi 4,5 milioni di follower su Instagram.