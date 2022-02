“Miss Italia” 1987: lo scandalo della vincitrice. Non si era mai vista una cosa simile

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 1987

Il 5 settembre del 1987 si svolse il 45esimo concorso di “Miss Italia”. Anche il 4 ottobre dello stesso anno avvenne il medesimo appuntamento. Ma com’è possibile? L’edizione di trentacinque anni fa fu carica di emozioni e riservò un colpo di scena inaudito per l’epoca.

“Miss Italia” ha ricalcato attraverso i decenni il comune sentire della popolazione italiana e il regolamento si è adattato in base ai cambiamenti della società. Oggi sarebbe inammissibile vedere la partecipazione di una minorenne, sono crollate le restrizioni dovute alle misure del corpo delle concorrenti che in precedenza dovevano rientrare in determinati standard. Sono andata a decadere anche “intromissioni” nella vita privata delle varie miss che possono concorrere anche se sposate o già madri. Nel 1987 non era proprio così. Accadde un fatto curioso che portò all’elezione addirittura di due vincitrici.

“Miss Italia”, il concorso del 1987 portò all’elezione di due reginette di bellezza: chi sono?

VAI SU SUCCESSIVO PER SCOPRIRE CHI SONO LE DUE “MISS ITALIA” 1987