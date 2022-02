Sembra essersi riaccesa la fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, poco dopo la rottura da Trussardi lei lo bacia in diretta.

Il nuovissimo programma tv di Michelle Hunziker, “Michelle Impossible”, ha debuttato ieri sera 16 febbraio su Canale 5. Tra i primi ospiti c’è stato anche Eros Ramazzotti, ex marito della conduttrice. I due si sono conosciuti nel 1995 e sono stati insieme fino al 2006, mettendo al mondo la prima figlia di Michelle, Aurora. Dopo il divorzio da Ramazzotti la Hunziker ha conosciuto Tomaso Trussardi, con cui è rimasta fino a poco tempo e da cui ha avuto due figlie: Sole e Celeste.

Appena si è saputo della presenza di Eros ieri sera i media hanno iniziato a parlare di un possibile ritorno di fiamma tra gli ex coniugi, ma Michelle ha smentito tutto sul nascere: “Siamo qui per coronare la nostra amicizia”, ha detto, ma ciò che è successo ieri sera fa pensare al contrario.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, il bacio in diretta toglie ogni dubbio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Per non finire in galera”, Beatrice Borromeo e le parole che hanno scioccato tutti

In diretta tv Eros Ramazzotti ha cantato a Michelle la canzone che, tanti anni fa, ha scritto proprio per lei. Poco prima di iniziare la serenata i due si sono baciati sulle labbra, mandando in visibilio i fans e alimentando significativamente i gossip che li vogliono vedere di nuovo insieme.

La rottura da Trussardi, però, è ancora molto recente, e i fans di tutti e tre i coinvolti non sono convinti di questi intrecci. A proposito della seconda separazione, poco tempo fa Michelle aveva raccontato a Silvia Toffanin: “C’è sempre una dicotomia nella mia vita: nei momenti più difficili ci sono cose molto belle. Una separazione è sempre una grande sofferenza, un lutto da affrontare. Ti senti fallito ma è anche un nuovo inizio. […] Avere la testa impegnata in qualcosa che hai sempre sognato aiuta sempre”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Accuse pesanti al “GF Vip”, Alfonso è imbestialito: “Ci hai dato dentro fin troppo”

“Io salvo sempre il bello, ho una memoria selettiva. Voglio molto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre, ma sono convinta di aver fatto la scelta giusta” ha raccontato Michelle a Verissimo.